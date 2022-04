Sempre m’he preguntat si als periodistes del cor ens posen més els enamoraments o les ruptures. Tinc dubtes al respecte. Tot i que, sent sincera i exhalant aquest puntet de maldat que m’obliga a valorar la notícia per sobre de la persona, tinc clara la resposta. N’hi ha que s’enamoren per primera vegada, n’hi ha que es desenamoren a cop d’infidelitat, n’hi ha que trenquen relacions abans de començar-les i n’hi ha que estan disposats a fingir A o B perquè han descobert que qualsevol cara de la moneda és igualment rendible.

La princesa d’Astúries, ¿enamorada?

Morè, alt i amb barba. Poca cosa més sabem del misteriós acompanyant que la princesa Elionor va portar a la festa del 70 aniversari de la seva àvia Paloma Rocasolano. Informació revelada en exclusiva per la revista ‘¡Hola!’. El jove que ha fet saltar totes les alarmes va viatjar en una furgoneta amb la família reial fins a la residència de Telma Ortiz a Madrid, on tots van ser fotografiats.

El desconegut, curiosament sempre d’esquena a les fotografies (aquí hi ha gat amagat), portava una dessuadora amb el logo de l’escola on estudia la princesa d’Astúries, per això intuïm que es tracta d’un company d’estudis, tot i que no tenim confirmació oficial de la seva identitat. Fa uns mesos, alguns mitjans apuntaven que l’hereva estava «il·lusionada» amb un noi de la seva classe de batxillerat. ¿Deu ser el mateix que l’acompanya aquests dies durant les seves vacances? És tota una incògnita. ¡Mare meva! Encara recordo els meus dies de reportera asfàltica, perseguint l’antipàtica Eva Sannum pels carrers nevats d’Oslo. Només demano que l’amic «especial» d’Elionor tingui un caràcter menys gèlid i visqui en un país amb clima mediterrani.

Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin, a punt del divorci

La revista ‘Semana’ ha revelat que els exducs de Palma han firmat la dissolució de les capitulacions que van negociar fa 25 anys quan es van casar. Es tracta del primer pas cap al seu divorci, que arribarà més aviat del que alguns ens pensàvem. Segons ens expliquen, hi ha pressa. Urdangarin no haurà de passar cap pensió a la seva exdona pels seus fills i tampoc rebrà cap compensació econòmica per part de la infanta. I mentre Ainhoa Armentia llueix tipet i biquini per la costa alacantina a la portada d’¡Hola!, la infanta Cristina apareix de puntetes en la ja famosa foto de l’emèrit amb les seves filles i nets, enviada des d’Abu Dhabi (ves a saber amb quines fosques intencions). Estigueu atents, perquè aquest culebró promet més capítols.

Seguim amb rumors sobre la imminent tornada del rei Joan Carles a Espanya. Es parla d’una tornada temporal que el portaria a allotjar-se a qualsevol lloc que no fos el palau de la Zarzuela. I jo, que soc de muntar-me pel·lícules, me l’imagino irrompent a la seva antiga llar com un elefant en una terrisseria (perdó per esmentar el pobre animal). Una cosa semblant al que ha fet aquesta setmana Antonio David Flores a la Junta General d’Accionistes de Mediaset associant la baixada d’audiències al seu acomiadament. Als dos els volen ben lluny.

Sara Carbonero i la seva nova «il·lusió»

Asseguren que la periodista té una incipient il·lusió sentimental. Es diu Nacho Taboada, té 35 anys i és cantant i tècnic de so. Ella, melòmana empedreïda (per no dir ‘grouppie’) s’ha tornat a enamorar d’un artista. Recordeu que tenim precedents, alguns de públics i publicats com el de Kiki Morente, de la seva última relació coneguda. La parella va trencar fa alguns mesos, abans fins i tot de confirmar la seva relació. Podríem dir que aquest duo va morir de discreció i se’ls va trencar l’amor de tant dissimular-lo.

A veure si la periodista té més sort aquesta vegada. Se la mereix, us ho asseguro, sobretot després d’haver-se empassat diversos gripaus; els més amargs, durant el seu matrimoni amb Íker Casillas. Fins aquí puc llegir (i escriure).