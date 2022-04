El cantant Joan Dausà va patir una fatídica caiguda el passat cap de setmana. Durant el seu concert a Sant Joan Despí, es va disposar a saltar sobre el públic amb la intenció que els seus fans l'agafessin. Però la cosa no va anar ben bé així. Ningú va agafar a l'artista, que va acabar estavellant-se contra el pati de butaques.

El vídeo de la caiguda ha estat àmpliament comentat a les xarxes socials. De fet, el mateix artista l'ha compartit en els seus perfils d'Instagram i Twitter, prenent-se l'incident amb humor.

Dausà: "La cagada és meva"

Dausà ha explicat a les xarxes que ja havia saltat sobre el públic altres vegades: "Des de fa dos anys sempre salto damunt del públic. Donava per fet que tothom ho sabia i no vaig tenir en compte que últimament la meitat de la gent és nova. Em vaig confiar".

Ell ja s'havia adonat, segons abans de saltar, que no hi havia gent: "Si escolteu bé, quan és el moment de saltar, dic: “Ai mare, quin forat!”, ha explicat el cantant. “Em foto una nata conscient que estava saltant a un lloc on no hi havia gent. La cagada és meva", reconeix.

Un altre detall important de la caiguda que ha explicat el cantant a les xarxes socials és que no va caure a terra. Pitjor encara: es va colpejar contra dues files de butaques, que el van deixar ferit: “Una fila em destrossa les cames i l'altra les costelles”, ha explicat Dausà.