Quin goig Ferran Vila! Des de Palol de Revardit, a on a Restaurant familiar de la Banyeta ja hi fèies un servei sublim fins arribar a la Fortalesa amb l’Atempo. Ara campió d’Espanya i un camí de vi ferm, honest, brillant. Felicitats!!!🍷 i felicitats Audrey per aquest 4 lloc✨😉 https://t.co/15Nc2JIoJn