L'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, no s'ha presentat aquest divendres al jutjat que l'havia citat per aclarir si s'havia comunicat amb el seu exmarit quan ho tenia prohibit. L'advocat de la dona ha al·legat que havia patit un atac d'angoixa. Per això, el magistrat instructor ha donat tres dies a Dobrowolski perquè presenti un informe mèdic que justifiqui la seva absència. Si no ho fes, podria ordenar la seva detenció. Dobrowolski està investigada per intent d'homicidi del seu exmarit, diabètic, el juny del 2020 amb una injecció d'insulina. Ara s'investiga si va tornar a enviar missatges a Mainat i els seus fills tot i tenir-ho prohibit judicialment.

Arran de la investigació pel suposat intent d'homicidi es va decretar una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb Mainat i els fills en comú, que ja va incomplir alguna vegada, cosa que la va dur a presó diversos mesos.