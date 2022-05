L'humorista Dave Chapelle va patir una agressió aquest passat dimarts durant una actuació al Hollywood Bowl de Los Ángeles.

El comediant, una de les figures més importants de la comèdia als Estats Units, es trobava al final d'una presentació organitzada per Netflix i un home, que ha estat identificat com Isaiah Lee, de 23 anys, va pujar a l'escenari per intentar derrocar-lo.

Increible, Dave Chapelle fue takleado en mitad de un show, por suerte no le paso nada, y justo estaba Chriss Rock ahi y subio al escenario y dijo: "ese fue Will Smith" https://t.co/CxtEmBkEDg — Ivan Avilés (@IvanASecas1) 4 de mayo de 2022

L'equip de seguretat va intervenir immediatament juntament amb algun dels convidats presents. Lee va ser traslladat a l'hospital i ara ha de pagar una fiança de 30.000 dòlars. La Policia assegura que l'atacant estava armat amb una arma falsa.

"No sé si això ha estat part del show, però vaig agafar a aquest negre del cap i el seu cabell era com una esponja" va fer broma Chapelle després de l'incident.

Chapelle ha estat al focus de les crítiques pels seus acudits constants sobre el col·lectiu LGTBI+. També va defensar públicament al raper Da Baby, que va afirmar que la Sida era una espècie de càstig diví contra els homosexuals i es va encarar amb diversos usuaris de les xarxes socials com Twitter defensant el dret a "la llibertat d'expressió"