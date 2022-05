Els dimecres apareixen les revistes del cor al quiosc, però avui la notícia dels famosos patris la porten les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO.

El fitxatge de Pipi Estada pel programa ‘Sálvame’ de Telecinco ha destapat la caixa dels trons, en concret la de la relació que va mantenir amb Terelu Campos entre el 2003 i el 2006. La parella va acabar molt malament perquè el col·laborador d’‘El Chiringuito’ va publicar unes memòries sobre la vida sexual de la parella. D’aquest idil·li, en la memòria col·lectiva ha quedat el ‘pim-pam’ que tots dos van protagonitzar en una discoteca. Pipi està decidit a aixecar l’alfombra per rendibilitzar aquella etapa. En canvi, Terelu adverteix dels riscos que això pot comportar, en relació amb tornar a veure’s les cares als tribunals.

Al capítol 10 del vídeopodcast ‘Mamarazzis’, Laura Fa i Lorena Vázquez han tractat el retorn del periodista a Mediaset més de 10 anys després. El motiu no és innocent: les expertes de la premsa rosa parlen de «guerra oberta» entre Terelu i Pipi. És més, asseguren que «existeixen episodis tèrbols» entre ells.

El sobreescalfament que van tenir en la nit madrilenya ballant molt enganxats és un tema tabú per al membre del clan Campos i, segons sembla, quedaria en una anècdota amb el que pot sortir a la palestra.

Les «mentides» de Marta Riesco

Marta Riesco segueix a la cresta de l’onada. Però de la polèmica. L’actual parella d’Antonio David Flores assegura que va rebre una trucada per part del director de la revista ‘Lecturas’, Luis Pliego. En aquesta conversa, la reportera d’Ana Rosa assegura que va participar Rocío Carrasco per oferir-li un lloc en el seu pròxim concert per cantar el seu ‘No tengas miedo’ en honor a Rocío Jurado.

L’exdona de l’ex guàrdia civil ho nega rotundament. De fet, ‘Sálvame’ va aportar unes imatges del restaurant mentre es produïa la suposada trucada i demostrarien que Rociíto no va participar en la trama.

«Marta Riesco menteix», han afirmat Fa i Vázquez en el vídeopodcast que emeten cada dimecres a les 14.30 hores en el perfil d’Instagram i Facebook d’EL PERIÓDICO. Per corroborar les seves paraules, han analitzat l’enèsima polèmica de Riesco i com la pot perjudicar ficar-se amb la filla de ‘la més gran’.

Retrobament entre Chenoa i Elena Tablada

Més enllà de les controvèrsies, ‘Mamarazzis’ s’ha fet ressò de les fotos del retrobament entre Chenoa i Elena Tablada, les dues ex de David Bisbal, a Madrid. Totes dues es van mostrar somrients i còmplices durant un esdeveniment publicitari i van assegurar que el temps tot ho cura. «Va ser una trobada cordial i natural», han assegurat Vázquez i Fa.