El nom de Jordi Cruz s’ha colat aquest dimecres en la llista de temes més comentats de Twitter. El popular xef ha concedit una entrevista en la qual, a més de parlar dels seus projectes professionals, no evita respondre a qüestions relacionades amb l’actualitat política. En aquest sentit, ha deixat un titular que no ha passat gens desapercebut i que està fent parlar molt a les xarxes socials.

El jutge de ‘Masterchef’, que durant la pandèmia va lloar la gestió d’Isabel Díaz Ayuso, es reafirma en la seva xerrada amb 20 Minutos. Al ser preguntat sobre si li continua fent «enveja» el Madrid de la política popular, es mostra taxatiu: «Continuo pensant-ho igual. Ho reafirmo i em caso amb Ayuso demà».

El català remarca que com a hoteler ha viscut «una situació de poca ajuda», mentre que a la capital «s’ha lluitat perquè els bars i restaurants estiguessin oberts». «Clar que cal sobreviure i protegir d’una pandèmia, però a més d’intentar que no morim de covid cal evitar que morim de gana. Ha sigut una política constructiva i ha fet que la ciutat surti reforçada», insisteix.

Cruz considera que la situació de Barcelona ha sigut molt diferent i aprofita per llançar un dard: «Hem tingut molts problemes que crec que tothom coneix. I la classe política és un d’aquests problemes». «Jo si ha fet coses amb les mascaretes, si és del PP... Jo no parlo del seu partit, ni del seu germà, sinó de la gestió de la senyora Ayuso que em sembla que ha sigut molt bona per a l’economia turística de la ciutat», afegeix.

Malgrat tot, el cuiner apunta en l’entrevista que «com a català i Barceloní no em guanya ningú». «Però sí que és veritat que a Madrid ara mateix hi ha unes ganes d’alternar, de sortir, de menjar i de passar-ho bé que a un empresari que té ganes d’agradar li sembla meravellós», declara.