La notícia del cor més important de les últimes hores no les porta el paper cuixé d’Espanya, sinó unes de les revistes de França: ‘Voici’ anuncia a so de bombo i platerets la separació d’Albert i Charlène de Mònaco. A més, afirma que l’exnedadora sud-africana cobrarà 12 milions d’euros a l’any per viure a Suïssa i per cedir la custòdia dels seus fills, els bessons Jacques i Gabrielle de Mònaco. Una bomba així no passa sense ser escrutada per les expertes de la premsa rosa d’‘EL PERIÓDICO’, les ‘Mamarazzis’ Lorena Vázquez i Laura Fa.

En el seu videopodcast setmanal, les periodistes han sigut taxatives: «No li diuen separació, sinó «vida independent amb presència regularitzada». ¡Quin eufemisme!», ha assegurat Fa a Facebook i Instagram. No s’ha quedat aquí: «Estic convençuda que a ella li han arrabassat els seus fills. Per això li estan pagant aquesta xifra», ha assegurat. Per la seva part, Vázquez ha definit com un «càstig» una de les clàusules del contracte: Charlène podrà visitar els seus fills quan ella vulgui, però haurà de complir amb la seva agenda oficial quan la casa reial monegasca ho consideri oportú. Vázquez renya ‘Hola!’ El capítol 11 de ‘Mamarazzis’ ha deixat veure el costat més feminista i reivindicatiu de Vázquez, que ha renyat la revista ’Hola!’ pel titular que ha dedicat a Victòria Frederica. «No m’ha agradat gens», ha anunciat la periodista abans d’entrar en matèria. La revista ha publicat aquest dimecres un reportatge en què aprofundeix en les aficions de l’aristòcrata, en la seva parella i en la seva nova vida com a ‘influencer’. «¿No ens adonem del mal que estem fent posant com a referència aquest cànon de bellesa i paradigma de dona que una noia estigui «primíssima»?, denuncia la periodista. De raó no n’hi falta, el titular diu: «El seu armari ho inclou tot. Tot li queda bé, mesura 1,80 i està primíssima». Per cert, Fa no s’ha quedat callada. «Victòria Frederica no és ‘influencer’. No té estrella pròpia ni té gust. No té res», ha exclamat. «Tiene llinatge», ha rematat Vázquez. El vestit de la reina Letizia i les anècdotes de Jesús Mariñas Les ‘Mamarazzis’ han tractat més temes en el podcast d’aquest dimecres: han retut un «homenatge» i han explicat algunes anècdotes sobre el periodista Jesús Mariñas, que va morir aquest dimarts als 79 anys a causa d’un càncer de bufeta. També s’han fet ressò de l’últim que ha dit Isabel Pantoja contra el seu germà Kiko Rivera i, òbviament, han opinat sobre el polèmic vestit ‘cut out’ que va lluir la reina Letizia en un acte de la Creu Roja, amb el qual deixava entreveure els seus abdominals.