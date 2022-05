Hi ha una firma de joieria espanyola que ha conquerit el Museu del Louvre. Isabel Lamadrid Creative Jewellery va néixer fa 13 anys amb un ADN propi aconseguit a través d’una cuidada selecció de gemmes naturals especialment tallades per als seus dissenys exclusius. Les creacions de la firma fusionen l’estil de les antigues cultures mediterrànies amb un concepte atemporal que es venen al famós temple parisenc consagrat tant a les belles arts com a l’arqueologia i les arts decoratives anteriors a l’Impressionisme. Allà comparteixen espai amb icones de l’art com la ‘Mona Lisa’ i la ‘Victòria de Samotràcia’.

«Quan estudies l’orfebreria de les antigues cultures mediterrànies, fenicis, grecs, bizantins.. una de les coses que més sorprèn és la seva actualitat, la seva atemporalitat, que resisteixen el pas del temps i les modes. Això és el que més atrau de les nostres joies dins i fora de les nostres fronteres», explica la seva fundadora, Isabel Lamadrid, llicenciada en Belles Arts i «rodamon», com també es defineix ella mateixa.

I és que durant 20 anys es va dedicar al cine publicitari i a rodar documentals en diversos països fins que va acabar definitivament a Barcelona.

Primer mercat, el Brasil

Quan es va decantar per la joieria, va arribar la crisi de la bombolla immobiliària a Espanya i es va fer molt difícil tirar endavant la firma. «Vaig començar a buscar mercats fora d’Espanya, primer al Brasil, que era un mercat natural per a mi, un país que coneixia bé, ja que hi havia viscut molts anys treballant en mitjans de comunicació. Hi tenia amics i contactes, a més, en aquell moment hi havia al Brasil un fort creixement econòmic i una classe mitjana-alta ansiosa per consumir, d’aquesta manera vaig poder col·locar les meves joies en botigues exclusives de São Paulo», recorda la dissenyadora.

Gràcies a aquest mercat brasiler, la marca va poder sobreviure aquí a la crisi. A més, Lamadrid explica que va guanyar experiència per fer el següent pas: el mercat europeu.

A partir del 2016 va començar a presentar-se a les fires professionals més importants de joieria d’Europa, entre les quals, BIJORHCA The International Jewellery Show, que és una fira referent per la seva variadíssima proposta quant a tendències i nous dissenyadors, que se celebra a París.

Va ser allà on van estar «molt discretament i sense anunciar-se» les compradores del Louvre. «Dos mesos després de la fira, vaig rebre un ‘e-mail’ de la ‘boutique’ de la institució sol·licitant que li enviés el nostre catàleg per fer la primera comanda. I així es va iniciar una col·laboració que arriba fins als nostres dies», explica l’artista.

Gràcies a aquest treball internacional també es va presentar en altres fires del sector, com JIS MIAMI i JOGS Tucson Gem & Jewelry Show, als Estats Units, gràcies a la qual cosa la firma va continuar amb expansió. «Ara estem presents en ‘concept-stores’ de 10 països.

Disseny, materials i preu

La filosofia de la marca se sustenta en tres pilars: disseny, materials i preu. «La nostra proposta creativa sempre va ser clara i neix de la passió per la joieria de les antigues cultures mediterrànies, però creant peces contemporànies que resisteixin alhora i que es diferenciïn de la moda momentània i massiva», comenta Lamadrid.

Això es porta a terme utilitzant materials nobles com les pedres semiprecioses de qualitat tallades per als nostres dissenys i un xapat or de 2 micres de gruix revestit amb la tecnologia ‘e-coting’, una pàtina aplicada sobre el xapat que el segella i li proporciona una llarga durada.