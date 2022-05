La premsa rosa trepitja fort aquest dimecres i això és pur delit per a les ‘Mamarazzis’, Laura Fa i Lorena Vázquez. Totes les revistes treuen exclusives i un ampli repertori de temes. Tant que les periodistes no s’han posat d’acord per escollir quina és la gran notícia de la setmana al paper cuixé. Vázquez es decanta per la primera plana de ‘Semana’, que mostra l’amistat que té la infanta Cristina amb l’Antonio Resines sota un suggerent titular. El misteri acaba aviat: el nexe d’unió entre tots dos és la dona de l’actor. «M’encanta aquest binomi, no pot ser més surrealista», ha manifestat Vázquez. Però que la germana del rei Felip VI es deixi veure després que es revelés que el seu encara marit, Iñaki Urdangarin, manté una relació amb Ainhoa Armentia, és la veritable notícia. I aquí és quan les ‘Mamarazzis’ hi han ficat cullerada.

La revista ‘Hola!’ informa aquest dimecres que no hi haurà divorci entre la infanta i Urdangarin «fins després de l’estiu». «Però Cristina vindrà més sovint a Espanya, tot i que mantingui la residència a Suïssa», ha explicat Vázquez. Aquesta informació no és trivial, ja que la revista «sempre rema a favor de la casa reial», ha recordat la periodista. Per això, titula que «un somriure que ho diu tot». La infanta Cristina ja no té «aquesta cara de dona enfonsada» «Cristina està més que soltera i ha deixat la vida de casada enrere. Té una vida social bastant activa i torna a aparèixer en actes oficials», ha informat Vázquez. Llavors, les ‘Mamarazzis’ han creuat unes frases que són dignes del bon safareig. No farem cap espòiler, però us deixem el detall que ha deixat anar Fa: «De les banyes t’hi vas acostumant a poc a poc». «A Charlène de Mònaco li han arrabassat els fills» Victoria Federica trenca amb Jorge Bárcenas Parlant d’infantes... és ‘Hola!’ qui també explica en exclusiva que Victoria Federica ha trencat amb Jorge Bárcenas. Després de gairebé tres anys d’amor amb el DJ, «la ‘influencer’ ha tornat a casa de la seva mare, la infanta Elena», ha explicat la periodista. Això sí, abans de fer la mudança ha anat a passar uns dies a Milà amb les seves amigues. Els baixos del vestit de María Teresa Campos Fa és una fan indiscutible de les portades de ‘Lecturas’, que aquesta setmana ha comprat les imatges del casament del fill de Carmen Borrego. La nòvia i els ‘looks’ de les convidades han sigut el xafardeig en el capítol 12 del videopodcast. La nòvia, la gran protagonista d’un esdeveniment així, apareix en un extrem de les fotografies. Encara més, fins i tot apareix tallada a la portada. En canvi, el clan Campos és l’estrella. ‘Mamarazzis’ del 4 de maig: Mediaset treu la pols al ‘pim-pam’ de Terelu Campos i Pipi Estada Vázquez no ha pogut obviar els baixos del vestit de María Teresa Campos. «No estan ben fets», ha dit abans de descriure la indumentària de Terelu com un «pijama» i de denunciar que al maig ja no estan de moda «les mitges de color carn». Per la seva part, Fa ha donat detalls d’un casament «polèmic»: «El fill se’n penedeix d’haver venut el casament», ha afirmat. A més, la periodista ha posat nom a les tres absències notables de la gala, que van desinflar substancialment el caixet de l’exclusiva. El capítol 12 de ‘Mamarazzis’