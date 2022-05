«No és necessari que passem una altra vegada pel mateix», és una de les reflexions que el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha escrit al seu nou llibre, ‘Com evitar la pròxima pandèmia’, una obra en què planteja els passos que el planeta ha de fer per prevenir un altre desastre sanitari global com el que ha provocat la covid-19.

Publicat per Plaça y Janés, aquest nou llibre (a la venda des d’avui) és una reflexió en veu alta en què Gates exposa com tot i que el món ha reaccionat a aquesta malaltia de forma més ràpida i eficaç que davant qualsevol altra en la «història, no s’ha pres seriosament la tasca de preparar-se per evitar futures pandèmies».

Això sí, per al nord-americà, la bona notícia és que si se segueixen una sèrie de recomanacions, el món no haurà de tornar a viure un episodi tan dramàtic. Unes pautes que descriu gràcies al treball d’investigació que la Fundació Gates ha portat a terme durant la pandèmia de la covid-19 després d’una inversió de més de dos mil milions de dòlars en investigació de vacunes i tractaments contra aquesta malaltia.

Evitar una altra pandèmia

«Crec que la covid-19 pot ser l’última pandèmia. Sé que és difícil de creure quan encara estem intentant controlar-la. Durant els dos últims anys el món sencer s’ha enfrontat a multitud de dificultats i no és fàcil sentir-se optimista davant la misèria que tanta gent ha experimentat», exposa Gates al llibre.

Això sí, matisa, al veure «el sofriment» creat per aquesta pandèmia, cada vegada que llegeix l’últim balanç de morts o sent que algú ha perdut la feina o «va passar davant d’una escola tancada», no pot evitar pensar: «No és necessari que passem una altra vegada pel mateix».

Així mateix, en aquest nou llibre estableix les bases perquè governs, científics, empreses i ciutadans creïn un sistema que acabi amb l’amenaça d’una altra pandèmia. I per a això a cada capítol assenyala un dels passos que s’han de fer per estar preparats.

En aquest sentit, Gates proposa al llibre alguns dels punts del seu pla de prevenció de pandèmies: que els governs de tot el món es posin a treballar en la creació d’un grup d’experts a escala global que s’ocupi d’ajudar el món a prevenir pandèmies i que aquest compti amb pressupost anual suficient finançat pels països rics, d’uns mil milions de dòlars.

També proposa «no menysprear els tractaments» perquè, segons explica el fundador de Microsoft, no és casualitat que moltes eines utilitzades contra la covid-19 «enfonsin les arrels en la salut global».

En aquest sentit, Gates assenyala que darrere de cada pas en la lluita contra aquesta malaltia hi ha una eina, equip o sistema que existeix únicament perquè «el món ha invertit a millorar la salut dels pobres».