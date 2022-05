Després del gran èxit de Chanel a Eurovisió amb l'obtenció de la tercera plaça a Torí, la cantant al costat del seu equip van acudir al festival de música organitzat a Madrid amb motiu de les Festes de Sant Isidre, per celebrar amb els seus fans la puntuació més gran obtinguda en el festival eurovisiu dels darrers anys.

No obstant això, en aquest acte no tots els moments van ser agradables per a la cantant, ja que al backstage va tenir lloc un episodi molt desagradable: Chanel va ser víctima d'un intent d'agressió.

Un error en la seguretat de l'esdeveniment va fer que un home es colés amb una pistola al camerino de l'artista. "Un home amb una pinta molt rara es va colar en el seu camerino i la policia va haver de reduir-lo tombant-lo a terra, vaig sentir que portava una pistola", segons afirma el cantant Nacho Campillo, que va estar en els camerinos durant el festival. Fins a 20 efectius de la policia van haver d'encarregar-se de reduir a aquest home, un suposat fan de la cantant.

Afortunadament, quan aquest individu va entrar entre bastidors per sorprendre la cantant, aquesta es trobava a l'escenari i no va presenciar l'escena que es va viure al seu camerino.