En les últimes hores, ha corregut com la pólvora el suposat atac que gairebé rep Chanel, la nostra representant a Eurovisió, al seu camerino a mans d’un home armat. El succés, difós dissabte per ‘Socialité’ de boca d’un presumpte testimoni, no hauria tingut res a veure amb el fet que va explicar el programa.

L’enrenou que s’ha format als mitjans i les xarxes socials ha sigut tan gran que RTVE ha hagut de desmentir la informació a través del programa ‘Corazón’. El format de crònica social recollia alguns dels titulars més cridaners que van publicar-se durant les hores posteriors a l'anunci del programa de Telecinco per posteriorment desmentir la informació gràcies a unes declaracions de María Eizaguirre, directora de comunicació de RTVE.

La responsable assegura que a l’arribar d’Itàlia, tots van anar directes a les instal·lacions de RTVE a Prado del Rey perquè tots poguessin preparar-se per a la seva aparició a la plaça Major, tal com va passar el dia després de la final d’Eurovisió. Després de posar-se a punt, tot l’equip es va desplaçar fins al lloc del concert, on ni tan sols hi havia un camerino per a Chanel.

Eizaguirre també ha desmentit que ningú s’acostés a l’artista, ja que en tot moment va estar acompanyada pels seus companys i les forces de seguretat. L’única cosa que s’ha pogut confirmar és la detenció d’un home, hores abans de l’hora que Chanel tenia programada la seva intervenció.

Diversos seguidors de la cantant van advertir la policia de l’actitud estranya de l’home, que es va negar a mostrar-los la documentació, i per això va ser detingut. Finalment, i després de comprovar que no portava a sobre res que pogués ser perillós per als altres assistents, va quedar en llibertat.