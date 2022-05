L’actor nord-americà Kevin Spacey, de 62 anys, ha sigut acusat aquest dijous per la fiscalia britànica de quatre delictes d’agressió sexual contra tres homes.

En un comunicat, la fiscalia assenyala que també «ha sigut acusat de fer que una persona participi en una activitat sexual amb penetració sense el seu consentiment».

L’acció de la justícia britànica arriba un any després que Spacey, assetjat per nombrosos denunciants per abusos, tot i que cap arribés a quallar, anunciés la seva intenció de tornar al cine.