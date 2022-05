L'Audiència de Barcelona ha confirmat el processament de la cantant colombiana Shakira per haver suposadament defraudat 14,5 milions d'euros a Hisenda entre el 2012 i el 2014. Els magistrats desestimen la petició d'arxivament de la cantant, en considerar que hi ha prou indicis per determinar que en aquells anys vivia de forma estable a Espanya, i en concret a Catalunya, després d'emparellar-se amb el futbolista del Barça Gerard Piqué. Els magistrats veuen indicis de sis delictes fiscals en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni, mentre que la defensa al·lega que va seguir els consells d'experts. En canvi, el tribunal arxiva la causa contra el seu assessor fiscal i advocat, Ezequiel A.C., recurs que també va rebre el suport de la fiscalia.

El jutge instructor d'Esplugues de Llobregat la va processar per sis delictes fiscals en els impostos d'IRPF i Patrimoni. La fiscalia i l'Agència Tributària consideren que va idear un entramat de societats en paradisos fiscals per evadir impostos i va passar més de la meitat de l'any a Espanya. Segons el jutge, Shakira va deixar de tributar a l'estat espanyol els anys 2012, 2013 i 2014, ja que hauria passat més de la meitat dels dies de cada any en territori espanyol. En concret, va passar 243 dies el 2012, 212 el 2013 i 244 el 2014. Per això, considera que els 123 dies que va passar fora de l'estat el 2012, els 153 del 2013 i els 121 del 2014 són «absències esporàdiques». Així, hauria defraudat 12,3 milions d'euros en l'IRPF, dividits en 5,6 milions el 2012, 3,1 el 2013 i 3,5 el 2014. En l'Impost de Patrimoni hauria defraudat 999.024 euros el 2012, 526.923 el 2013 i 665.823 el 2014, un total de 2,2 milions.

El tribunal considera que, amb les dades que hi ha al sumari, Shakira era «resident habitual» a Espanya i no està prou acreditat que visqués en un altre país. Així, considera que les estades de la cantant a l'estranger eren absències «esporàdiques». En canvi, l'Audiència sí que arxiva provisionalment la causa per a l'altre investigat, en considerar que el que a l'inici del procediment judicial eren sospites raonables, no s'han convertit en indicis potencialment incriminatoris per determinar en què hauria consistit l'aportació d'aquest encausat. Segons l'instructor, cosa que ara l'Audiència no corrobora, l'advocat i assessor fiscal de la cantant, E.A.C., hauria «col·laborat en el manteniment de l'entramat societari erigit per eludir el pagament de tributs a Espanya». Així, haurien creat una sèrie de societats mercantils fent que fossin aquestes les que figuraven com a titulars de les rendes i el patrimoni de la cantant colombiana, que només apareixia en últim terme i en societats radicades en paradisos fiscals. El maig del 2019 Shakira va ingressar a l'Agència Tributària 17,3 milions d'euros.

La defensa de Shakira ha fet un comunicat assegurant que el procediment judicial continuarà el seu curs habitual i es presentaran «arguments jurídics de pes, proves contrastables i informes pericials de professionals de reconegut prestigi en l'àmbit tributari, com un catedràtic i un magistrat emèrit del Tribunal Suprem». Aquests documents avalen la posició de la defensa, que assegura que «la conducta de Shakira en matèria tributària sempre ha estat irreprotxable en tots els països en els quals ha hagut de tributar, i ha confiat i seguit fidelment el criteri dels millors especialistes i experts assessors». A més, els advocats recorden que la cantant ja no té cap deute amb la Hisenda espanyola, perquè ja va pagar els 17,3 milions d'euros que devia «tan aviat com va saber l'import que, segons l'Agència Tributària, havia d'abonar».