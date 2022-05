El retorn a l’escola de Buhos, Ginestà, The Tyets i Cesk Freixas

Dia gran avui al CEIP Carme Auguet del Pont Major. S’hi espera a mig matí la visita de Pau Serrasolsas, la meitat de Ginestà, que ho peta amb cançons com Somni i tantes altres, i una vintena d’alumnes d’entre quart i sisè de Primària podran completar el programa que han impulsat amb el grup aquests darrers mesos. Aquest any han sigut els barcelonins, però en anteriors cursos, i gràcies a una iniciativa impulsada pel Festivalot, l’escola ja havia rebut visites d’altres músics i grups de renom com Marinah, exOjos de Brujo; El Pot Petit, o Cesk Freixas, amb qui l’any passat van crear una lletra nova per a La petita rambla del Poble Sec. Laura Serrats és la directora i una de les mestres de música del centre i està entusiasmada tant amb la iniciativa com amb la resposta dels nens i les seves famílies. «Hem viscut moments màgics compartint grans moments, i ambé l’escenari, amb artistes de nivell», afirma. Serrats qualifica de «regal» aquesta experiència, que acosta els alumnes a un tipus de música que no escolten habitualment («n’hi ha molts que són de reggaeton», admet) i els fa descobrir un festival i les portes de la cultura.

Rita Peré és la directora del Festivalot. Considera que «si treballes amb famílies, has de ser inclusiu amb totes elles i transmetre uns valors coherents amb el que es treballa des dels centres educatius i amb la societat que volem. Som conscients de la potent plataforma que hem format i del potencial que té el cap del setmana del Festivalot, i això ens permet aportar un gra de sorra en la felicitat i benestar dels nens i nenes que vindran». Des del Festivalot treballen fent accions amb escoles des del 2015. «Ens apropem als centres amb més complexitat oferint algunes activitats relacionades amb els artistes i la música. Intentem que alumnes i professorat se sentin part del Festivalot... perquè realment ho són», subratlla. L’experiència es consolida i aquest any, per exemple, moltes famílies del Carme Auguet s’han interessat per on podien adquirir entrades pel festival, que ja es senten també seu. Amb Ginestà fa uns mesos els alumnes van tenir-hi un contacte a través de videotrucada i els van posar un repte: crear una cançó nova, tant la lletra com la música, que avui presentaran a Pau Serrasolsas. A més demà un grup d’alumnes podrà anar a veure el concert de Buhos a l’Auditori.

Precisament Guillem Solé, el vocalista d’aquest grup, ha sigut un altre dels protagonistes d’aquest programa que el Festivalot impulsa a l’escola. A ell li va tocar visitar l’Àgora de Santa Eugènia , mentre que The Tyets, que també formen part del festival d’aquest any, van estar al Dalmau Carles de Can Gibert. Cesk Freixas, per la seva banda, va visitar la Font de la Pólvora (els alumnes d’aquest centre també han fet el cartell amb l’artista Ilich Roimesser) i l’escola la Farga de Salt. «Som un festival relacionat 100% amb la creació de públics, en diversos sentits. En primer lloc pel que fa a apropar la música a les famílies, obvi, però sobretot pel fet de fer-ho a la recerca d’aquell públic que no vindria al festival, sigui per desconeixement de la seva existència o per pensar que no ‘va amb ell’, i que va dirigit a un altre perfil», assegura Peré. Buhos i The Tyets, a més, han ampliat aquesta col·laboració paral·lela amb el Festivalot treballant conjuntament amb els cors infantils Geriona i Vivace, que actuaran amb ells a l’Auditori demà.