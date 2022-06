Tots, amb el somriure d’orella a orella, i la majoria, seguint el ‘dress code’ de la nit: d’etiqueta i amb almenys algun detall vermell, el color ‘corporatiu’ de la <strong>Gala People in Red</strong>. Els actors Omar Ayuso (‘Élite’), la parella de Marc Clotet i protagonista de ‘Los herederos de la Tierra’, Natalia Sánchez, Albert Baró (‘Merlí’ i ‘Bienvenidos a Edén’), Peter Vives (‘El tiempo entre costurss’), el periodista Xavier Sardà; el dissenyador Juan Avellaneda, així com l’humorista Carlos Latre, i Darko Peric (l’entranyable Hèlsinki de ‘LCDP’, que s’ha fet fotos al marge del ‘photocall’ amb els fans de la sèrie que treien el nas a les portes del museu) han sigut dels primers a desfilar per l’alfombra vermella que aquest dijous a la nit ha tornat a estendre el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per acollir una de les vetllades més glamuroses de Barcelona.

Però abans que ningú ja estava a punt el mateix impulsor del sarau vip i solidari, el doctor Bonaventura Clotet, que s’ha tornat a col·locar la ja clàssica corbata de llacet vermella per aquesta 11a edició d’una cita, que a més d’un dels grans esdeveniments socials del panorama català, té com a finalitat recaptar fons per a la investigació contra el VIH. Després de l’aturada pandèmica, a més, la festa d’aquesta nit ha servit per donar la benvinguda a la nova etapa de la fundació que impulsa el prestigiós investigador, que, després de 30 anys, passarà a dir-se Fundació Lluita Contra la Sida i les Infeccions (la quarta causa de mortalitat per malaltia al món).

«És una evolució lògica. Fa 30 anys la sida era l’epidèmia més greu que hi havia. Però en tot aquest temps han sortit altres infeccions que hem investigat. Però la investigació no s’està promovent prou, per això és necessari que tots puguem aportar el nostre gra de sorra en gales com aquesta», ha explicat a la premsa el president de la fundació, acompanyat dels seus fills. A més del Marc, amb corbata de llacet vermella, l’Aina s’ha retratat amb gairebé tots els convidats, inclosa la dissenyadora del seu impressionant vestit ‘cut-out’ de vellut blau marí, la modista barcelonina Cristina Tamborero.

Bromes des de la ‘red carpet’

Per descomptat, ja a la ‘red carpet’ han fet bromes els presentadors de la nit, Sílvia Abril i Andreu Buenafuente, parella còmica i sentimental graduada amb nota en els Goya.

Ja tothom a lloc, unes 600 persones del món de l’empresa, les institucions, a més de personalitats de la cultura i l’esport han disfrutat d’un espectacle, amb guió d’El Terrat, i un sopar ideat i dirigit pel xef Nandu Jubany, referent de l’alta gastronomia amb estrella Michelin. Un àpat deliciós pel qual els assistents han hagut de pagar generosament, entre 600 i 1.000 euros, ja que es tracta de col·laborar per ajudar a la fundació de Clotet.

Concert exclusiu

Però el veritable plat fort de la nit és assistir a un dels últims directes de Joan Manuel Serrat, amic des de fa anys del doctor, i l’artista internacional més sol·licitat aquest any (amb permís de Rosalía), ja que des de l’abril s’està acomiadant dels escenaris amb una gira mundial de 70 concerts que va començar a Nova York i s’acabarà el desembre a Barcelona. ‘El noi del Poble Sec’ regala als presents una actuació solidària de sis dels seus èxits més aclamats.

Cares molt conegudes pel públic més jove, com les ‘influencers’ Jessica Goicoechea, Marta Díaz, Ángela Mármol i Raquel Reitx, entre moltes altres, són les protagonistes d’una nit en què també actuen l’il·lusionista i còmplice de la fundació Mag Lari, i, el DJ Fede Sardà. El colofó de la ‘party’ l’ha posat Manel Vehí amb els seus còctels.