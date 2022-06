Winona Ryder, icona dels 90, protagonitza la nova campanya glam-grunge de Marc Jacobs, després d’haver posat fa anys per al modista novaiorquès.

L’actriu de ‘Stranger Things’, de 50 anys, que ha sigut fotografiada per Harley Weir i Emma Wyman, apareix en les imatges amb el nou bolso d’espatlla J Marc Shoulder Bag, així com amb diferents peces com un vestit llencer amb detalls de puntes, una faldilla de tul negra i diversos ‘looks’ inspirats en els anys 90.

En un vídeo i a les diferents fotos, la protagonista de ‘Reality Bites’ llueix un tall bob i un maquillatge estil gòtic: ulls fumats, una generosa quantitat de coloret i ungles negres brillants, que aporten un toc grunge.

La relació entre l’actriu i el dissenyador és ben curiosa. El 2001, Ryder va ser arrestada per robar més de 3.000 euros en peces de dissenyador d’una botiga de Saks Fifth Avenue, inclòs un suèter de caixmir.

Setmanes després, la intèrpret va utilitzar un vestit del dissenyador per assistir al judici i, en una astuta jugada de màrqueting, Jacobs va elegir Ryder per a la seva campanya.

Winona va ser condemnada per furt i sentenciada a tres anys de llibertat condicional, però llavors l’actriu i el creador van iniciar una estreta amistat.

De fet, dos anys més tard, a la primavera del 2003, Jacobs va llançar una campanya amb Winona com a protagonista: «Li vaig demanar fer aquesta campanya perquè em va semblar que estava guapíssima e totes aquestes fotos que hem vist d’ella recentment, amb independència que fossin en el judici», va explicar llavors.

El 2015, Winona es va convertir de nou en la imatge de la nova línia de bellesa Marc Jacobs Beauty. I ara, el modista ha tornat a fitxar-la per protagonitzar la campanya del seu últim bolso: J Marc Shoulder Bag.