Quatre dies abans que l'exclusiva d'EL PERIÓDICO, diari que pertany al mateix grup editorial que Diari de Girona, que afirmava la infidelitat de Piqué a Shakira fos mediàtica, la cantant va patir un episodi nerviós pel qual va haver de ser atesa per una ambulància i posteriorment tractada a la clínica Teknon de Barcelona, segons ha avançat la revista Hola!.

Fonts pròximes a la parella han confirmat a la revista que el dissabte a la tarda els dos cotxes de la parella es trobaven aparcats al marge dret d'una de les carreteres a Esplugues de Llobregat. Però el més impactant era la presència d'una ambulància amb Shakira a l'interior, molt nerviosa i sense poder parar de plorar perquè estava patint un atac d'ansietat.

Gerard Piqué, segons les mateixes fonts citades, vestit amb uns texans i camisa blanca i estava pendent de la cantant. També hi havia els familiars de la colombiana i la seva mare, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, que també estava nerviosa i plorosa per la situació. Mentrestant, a l'interior de l'ambulància els sanitaris intentaven calmar a la cantant i van arribar al punt de preguntar-li si necessitava ajuda psicològica, i ella va respondre "Sí, porteu-me a la clínica Teknon".

En aquell moment, el futbolista va intentar calmar-la amb una abraçada, que ella va rebre sense cap retret. Seguidament, dos cotxes -el de Piqué i el dels familiars de Shakira- es van dirigir dins a la clínica a Barcelona, un centre ja conegut per la parella, ja que els seus fills van néixer allà.

Testimonis presencials han confirmat a la revista que no hi va haver cap accident ni cap altre tipus d'esdeveniment. Per tant, les hipòtesis sobre el perquè de la discussió o de si van relacionades amb la possible infidelitat destapada encara estan sense confirmació.

Mal moment a la relació

A part d'aquest incident, les alarmes han sonat desprçes dels rumors que Piqué està passant les nits en un pis diferent de l'habitatge familiar amb Shakira, de les investigacions a la colombiana per defraudar presumptament 14 milions d'euros a Hisenda o la investigació de la Fiscalia Anticorrupció al futbolista pel contracte de la Supercopa a Aràbia Saudí.