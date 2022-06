Harry Styles estava ansiós per posar-se a la pell del llegendari cantant Elvis Presley per a la pel·lícula biogràfica de Baz Luhrmann, però desafortunadament per a ell, el paper va ser per a Austin Butler (‘Érase una vez en Hollywood’).

Segons informa ‘Page Six, mentre els milers de fans de Styles es van entristir al veure com el seu ídol no era l’elegit per protagonitzar una cinta que va rebre una ovació de peu de 12 minuts al Festival de Cine de Cannes, Luhrmann va revelar que en realitat és perquè Styles ja és una icona. «Harry és un actor realment talentós», ha afirmat el cèlebre cineasta australià aquest dilluns en el podcast ‘Fitzy & Wippa’. «Treballaria en alguna cosa amb ell... però el veritable problema amb Harry és que ell és Harry Styles. Ja és una icona. «Harry i jo vam arribar a un lloc, genuïnament vull dir, ell estava desesperat per posar-se el vestit i explorar. És un gran esperit i no tinc més que coses bones que dir sobre Harry Styles», ha afegit el director, actor i guionista. La pel·lícula ‘Elvis’, que està previst que s’estreni el 24 de juny, explora la vida i la música d’Elvis Presley (Butler) a través del prisma de la seva complicada relació amb el coronel Tom Parker (Tom Hanks), el seu enigmàtic mànager. La cinta narra «la complexa dinàmica que comprèn més de 20 anys, des de l’ascens de Presley a la fama fins al seu estrellat sense precedents en el context de l’evolució del paisatge cultural i la pèrdua de la innocència als Estats Units», segons recull la nota de premsa que va publicar Warner Bros després de l’anunci del projecte. I en el centre d’aquest periple destaca Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de les persones clau en la vida del rei del rock. Elvis i Priscilla es van conèixer el 1959, quan ella tenia 14 anys. En aquella època, el jove acabava la seva formació militar a Alemanya Occidental amb l’exèrcit dels Estats Units. Els pares de Priscilla s’oposarien a un matrimoni que finalment va tenir lloc a Las Vegas, el 1967, i duraria fins al 1973.