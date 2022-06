La separació de Gerard Piqué i Shakira es convertirà en el tema de l'estiu; una ruptura que sembla que no és fàcil, sobretot per a la cantant colombiana, tal com ha revelat 20 Minutos.

El diari digital assegura que, encara que la decisió ja està presa, Shakira va intentar reprendre la relació fins a dues vegades. Estima moltíssim el pare dels seus fills, i encara que hauria patit (ho pots saber en llegir la lletra del seu darrer single, "Te felicito"), volia sanar la ferida i tornar a començar. Piqué no hauria volgut tornar amb Shakira, potser perquè s'ha desenamorat i sembla que està il·lusionat amb una altra dona. De moment, no s'ha confirmat aquest últim fet, però ell ja s'ha instal·lat al seu domicili de solter. La fortuna de Shakira i Piqué: Qui es queda què? Una dècada i dos anys més tard, diversos enfrontaments amb la justícia i un parell de fills després, la relació finalitza de manera tan sobtada com va començar. O no? De fet, el passat 27 de maig, durant una entrevista amb el programa This Morning, Shakira va parlar amb franquesa sobre la lletra de la seva cançó i va assegurar que “ens passa a totes, una vegada cada cert temps, a les dones. Creus que estàs en una relació sincera, però no és tan real com ho pensaves" i va rematar les paraules assegurant que mentre escrivia aquesta lletra buscava "conèixer la veritat".