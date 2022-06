Pull&Bear, la marca de moda jove del grup Inditex, presenta el primer concert de Nicki Nicole a Roblox, epicentre de la innovació, tendències i entreteniment. Nicki Nicole x Pull&Bear es tracta del primer concert produït a Espanya en el metavers, a Roblox, una de les plataformes ‘online’ d’experiències 3D immersives compartides més importants del món que compta amb més de 55 milions d’usuaris actius diaris.

Nicki Nicole és la punta de l’iceberg traper argentí, una de les primeres espases de la potent escena urbana del seu país i una de les veus llatines més prometedores. En dos anys ha passat de ser una completa desconeguda a ser la primera argentina d’actuar en el programa de Jimmy Fallon.

I és que la irrupció del metavers cada vegada té més impacte en la nostra vida. Ja no és una cosa abstracta o reduïda a l’univers ‘gamer’. Cada cop són més les marques que decideixen desenvolupar iniciatives híbrides, que permetin a l’usuari interactuar tant en el món virtual com el real. Principalment és la indústria de la moda la que cada vegada aposta més fort per aquests entorns d’alta innovació.

Pull&Bear s’ha afegit a aquesta tendència, apostant per la posada en marxa d’aquest concert virtual, inspirat en l’obra del reconegut artista visual Jack Sachs, que també col·labora amb la marca de moda per al desenvolupament d’un espai físic en el festival de música Primavera Sound.

El món virtual creat per al concert ha sigut dissenyat i produït per Wildbytes, una ‘start-up’ espanyola d’innovació experiencial, amb una llarga experiència en la creació i desenvolupament d’esdeveniments únics per al públic tant en el món virtual com en espais físics.

Per primera vegada a Espanya

El xou se celebrarà aquest dimecres, 8 de juny, a les 8pm CEST, sent el primer esdeveniment d’aquesta magnitud produït en el metavers a Espanya. A més, el concert serà retransmès en ‘streaming’ també des d’Instagram Live i la web de Pull&Bear, a través d’un directe, convertint-se en el primer esdeveniment que es podrà veure en directe des de les dues plataformes, sent accessible i global per tothom qui vulgui disfrutar del xou.

Des de l’agència d’innovació experiencial i experta en el metavers, recentment destaquen que no és estrany que els ‘retailers’ més importants estiguin creant botigues purament virtuals, «una situació que serà comuna d’aquí dos o tres anys, de fet, el 70% de les grans marques tindran presència en el metavers en els pròxims cinc anys». Concretament, un informe de la consultora McKinsey i la firma d’anàlisi del sector The Business of Fashion, apunta que, en els pròxims cinc anys, les empreses de moda poden generar més del 5% dels seus ingressos amb inversions en activitats virtuals.

«El metavers creix d’una manera imparable. Només durant l’any passat hi va haver més de 5 milions de mencions del metavers en les converses ‘online’ –amb un 29% de sentiment de marca positiu–, sent la generació Z i la mil·lennista els grups d’edat que dominen el 90% d’aquestes converses, segons un estudi fet per Business Reporter. Cada vegada més marques veuen el valor i les possibilitats que obre aquesta hibridació en les seves estratègies. Portar a terme esdeveniments virtuals, amb un gran component innovador, fa que l’experiència de l’usuari sigui única i inigualable, impactant especialment en les noves generacions de consumidors», declara Daniel Torrico, managing director de Wildbytes a Espanya.

Planetes interactius i avatars

Els usuaris que optin per veure el concert des de Roblox podran disfrutar d’un món virtual amb l’icònic segell de l’artista visual Jack Sachs, amb qui també Pull&Bear col·labora per a la creació del seu espai físic en el festival de música Primavera Sound.

Aquest món es compon de petits planetes pels quals els avatars dels assistents al concert podran viatjar i moure’s al voltant de l’artista, amb un avatar d’escala monumental que serà al planeta central, que es podrà veure des de tots els altres. L’experiència interactiva es compon també d’atraccions com tobogans, piscines, ‘jumpings’ o matalassos que permeten als avatars moviments lúdics i possibilitats de compartir la seva participació en RRSS. D’altra banda, els usuaris podran triar diferents balls per al seu avatar.

També hi ha portals perquè els assistents al xou puguin ‘teletransportar-se’ d’un planeta a l’altre, permetent-los experimentar el concert de diverses formes i punts de vista. A més, els usuaris podran disfrutar d’un ‘jetpack’ amb què podran volar entre planetes i al voltant de Nicki Nicole, disfrutant del concert des de l’aire. Així mateix, els usuaris podran enviar reaccions a Nicki, afegint-se totes aquestes mostres de carinyo dels fans al voltant de l’avatar de la cantant.

En aquest enllaç es pot accedir al concert Nicki Nicole x Pull&Bear: https://www.roblox.com/games/9769345912/PullNBear