La Generalitat ha obert el termini de presentació de candidatures per al premi Memorial Cassià Just, que finalitzarà el proper 30 de juny. L’objectiu d’aquest premi és reconèixer el treball de persones, entitats i institucions que treballin per la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa i de pensament, així com de foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la pluralitat religiosa present a Catalunya.

El guardó es podrà concedir a una persona, entitat o institució, i el jurat també podrà proposar l’atorgament de dues mencions honorífiques.