El Santuari de la Mare de Déu del Mont acollirà demà una jornada dedicada a mossèn Cinto Verdaguer. El poble d’Avinyonet de Puigventós hi pujarà en romeria, i a dos quarts d’una hi haurà un recital d’orgue a càrrec de Jordi Lara. A la una se celebrarà la missa, també amb acompanyament d’orgue, i en acabat es farà una ofrena floral a Verdaguer. Després s’inaugurarà una exposició fotogràfica, hi haurà un dinar de germanor i s’oferirà un monòleg.