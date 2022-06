Després de la seva última corrida de toros a Alacant, on va acompanyar José María Manzanares en el 50è aniversari des de la seva alternativa com a torero, Enrique Ponce, es retira indefinidament de l’arena. Així ho ha fet públic en un comunicat oficial a través del seu compte de Twitter, després de 30 anys torejant a les millors places.

«El primer que vull dir-vos és GRÀCIES pel vostre carinyo i recolzament incondicional, en especial durant aquest últim any de pandèmia en què vaig decidir defensar la tauromàquia, tirar cap endavant i tornar-li al món del toro el molt que m’ha donat». Tot i que podria no ser un adeu definitiu, Ponce deixa clar en el seu escrit que, de moment, no té data de tornada: «En aquest moment de la meva temporada taurina 2021 he decidit fer un alto al camí i retirar-me per temps indefinit».

La notícia ha agafat per sorpresa els seguidors de Ponce, ja que el torero tenia previst acudir a torejar aquest dimarts a Burgos en el marc de la festivitat de Sampedros, el dia de Sant Pere i Sant Pau. El substitut del torero ha sigut el de la Rioja Diego Urdiales, que serà l’encarregat de tancar les festes.

Als seus 49 anys i amb 31 temporades a la seva esquena, sense retirades ni descansos, el torero ocupa el quart lloc dels toreros que s’han mantingut durant més anys seguits en actiu; després del mexicà Eloy Cavazos, que es va retirar el 2008 després de 42 temporades, del sevillà Curro Romero, amb 41, i de Luis Francisco Esplá, que va arribar a 33 campanyes ininterrompudes.

S’ha de destacar la pressió mediàtica a què s’ha vist sotmès aquest últim any, des que va començar <strong>la seva història d’amor amb la jove d’Almeria Ana Soria</strong>, i que no porta gens bé estar a l’ull de l’huracà mediàtic contínuament, ja que durant tota la seva trajectòria ha fet gala d’una discreció difícil d’aconseguir. A més, la seva falta d’acord amb <strong>Paloma Cuevas per firmar el divorci</strong> també hauria pesat en el seu estat d’ànim.

Tot i que el seu company d’ofici i col·laborador d’‘Espejo Público’, Francisco Rivera, ha assenyalat en el programa que «un home com Ponce, que porta més de 2.000 corrides de toros, que fa 30 anys que es juga la vida davant d’un toro, té tot el dret del món a descansar», assegurant que la pressió mediàtica que ha suportat Ponce arran de la seva separació de Paloma Cuevas i el seu festeig amb Ana Soria «no han tingut res a veure en el seu sobtat adeu».