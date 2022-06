El mafiós Cosimo Di Lauro, «regent» en el passat d’un poderós clan de la Camorra napolitana i inspirador la sèrie ‘Gomorra’, ha mort als 49 anys a la presó de Milà (nord) on complia cadena perpètua en règim d’aïllament.

Roberto Saviano, creador de la sèrie de televisió i de l’exitós llibre en què s’inspira, ‘Gomorra’ (2006), ha confirmat a les seves xarxes socials la mort d’aquest «príncep» camorrista, la tarda d’ahir dilluns, a la penitencieria d’Opera, a Milà (nord).

«Ha mort avui, sol, desesperat, literalment embogit en una presó. Podria haver intentat redimir-se però no volia penedir-se. No volia ser el primer de la família a fer-ho. Tots l’han traït, ell va trair tot», va escriure Saviano.

Cosimo Di Lauro (Nàpols, 1973) és el criminal en què l’escriptor es va inspirar per al personatge de Gennaro Savastano, el protagonista de la sèrie «Gomorra» que, com en la vida real, agafa les regnes de l’organització per regnar en el món de la droga, abans del seu pare.

Di Lauro va ser arrestat el 2005 al barri napolità de Secondigliano, bastió de la criminalitat organitzada i sobretot de la seva família, i tres anys després va ser condemnat a cadena perpètua el desembre del 2008 pels seus múltiples crims.

Des d’aleshores es trobava aïllat en el conegut a Itàlia com a règim 41Bis, una fèrria forma de presó dirigida a evitar que els mafiosos puguin continuar comandant els seus sequaços des de la cel·la.