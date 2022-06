Joe Biden va caure de la seva bicicleta mentre muntava en un acte polític a Delaware. El polític acostuma a donar voltes amb la bicicleta amb la seva dona, Jill Biden, però en aquesta ocasió es va aturar davant de les càmeres i el peu se li va enganxar al pedal provocant que caigués pràcticament aturat.

En el moment de la caiguda molts periodistes, curiosos i membres del cos de seguretat s'hi van abraonar per ajudar-lo. Ell va intentar aixecar-se dient "estic bé". Tot i això, hi ha molts dubtes sobre l'estat de salut del president dels Estats Units. Als seus 79 anys ha protagonitzat moments inquietants, com l'intent de salutació després d'un discurs quan realment no tenia ningú al seu davant.

No és la primera vegada que el polític desperta preocupacions sobre la salut. En els últims mesos, el president ha estat vist ensopegant, i caient diverses vegades, cosa que ha provocat que els crítics es preguntin si està físicament i mentalment en condicions de presentar-se a les eleccions del 2024.