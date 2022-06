Corea del Nord ha enviat equips mèdics i investigadors epidemiològics a una província que lluita contra el brot d'una malaltia intestinal, segons informa la CNN. Prop de 800 famílies han patit els estralls d'una "epidèmia entèrica aguda" a la província de Hwanghae del Sud. L'entèrica té a veure amb el tracte gastrointestinal i segons les autoritats de Corea del Sud podria ser febre tifoide i còlera.

El país es troba en un moment de crisi autèntic a causa de la greu escassetat crònica d'aliments i d'una onada de COVID-19 sense precedents. L'agència de notícies de Corea del Nord ha estat explicant els grans esforços que porten per contenir l'extensió d'aquesta nova malaltia. Es tracta en bona mesura de quarantenes, exàmens intensius per determinar si les persones estan en bon estat de salut i el seguiment de nens i ancians per protegir els més vulnerables.

Així mateix, s'estan duent a terme treballs de desinfecció, fins i tot d'aigües residuals i altres residus, per garantir la seguretat de l'aigua potable i domèstica, segons l'informe que ha recollit la CNN.