El multimilionari magnat dels mitjans de comunicació Rupert Murdoch, i Jerry Hall, ex top model, estan a punt de divorciar-se, segons informa ‘The Guardian'. ‘The New York Times’ va citar dues fonts anònimes per al seu informe sobre la pròxima separació. El diari va dir que un portaveu de Murdoch va rebutjar fer-ne comentaris, mentre que els representants de Hall no van poder ser contactats. L’australià Murdoch s’havia casat tres vegades anteriorment. Hall es va casar amb Mick Jagger el 1990, però la unió es va anul·lar nou anys després.

‘The Times’ va dir que les persones pròximes a Murdoch estaven «sorpreses» a l’assabentar-se del final del matrimoni, que havia permès a Lachlan Murdoch, el fill gran de Rupert, assumir un paper més prominent en la direcció de propietats com Fox News i ‘The Wall Street Journal’.

Però Rupert Murdoch continua sent immensament poderós com a formador de l’opinió de la dreta i pedra de toc cultural per dret propi. Logan Roy, el despietat baró dels mitjans de comunicació interpretat per Brian Cox en l’exitosa sèrie de HBO ‘Succession’, està en gran manera basat en Murdoch.

Segons un recent llibre de dos periodistes de ‘The New York Times’, el fet que Murdoch sigui propietari de Fox News, el principal mitjà de difusió de les mentides de Donald Trump sobre el frau electoral, de la negació de la crisi climàtica i d’altres cavalls de batalla de la dreta, fa que el president dels Estats Units, Joe Biden, el consideri «l’home més perillós del món».

La ruptura amb Hall, segons el diari, pot encara «reverberar en tot l’imperi empresarial [de Murdoch], que manté una poderosa influència als Estats Units i a l’estranger a través de les seves marques de notícies de dreta, incloent-hi ‘The Sun’ a la Gran Bretanya i Sky News a Austràlia».

Murdoch i Hall es van casar el 2016, en què van organitzar una cerimònia civil abans d’una celebració a l’església de St Bride’s a Fleet Street, el centre històric de la indústria periodística britànica que Murdoch va transformar en els anys 70 i 80. Abans del casament, un amic de la parella va dir a ‘The Guardian’: «Són molt dolços junts, en una petita bombolla de parella. Es comporten ja com una parella casada, parlant per sobre de l’altre, agafats de la mà». «Ella posa els seus peus sobre les cames d’ell, no estan d’acord en coses, com qualsevol parella casada. Ella odia Trump, ell entén Trump, ha sigut així des del principi». El dia del seu casament, Murdoch va tuitejar: «¡No més tuits durant deu dies o mai! Em sento l’home més afortunat i feliç del món». No ha tuitejat cap missatge original des d’aleshores, i només tres respostes críptiques a altres tuits.

El 2019, la parella va gastar 11,25 milions de lliures (13,8 milions de dòlars) en una casa a prop de Henley-on-Thames, a prop de Londres. L’any passat, van celebrar junts el 90è aniversari de Murdoch a Nova York, al Tavern on the Green. Segons ‘Variety’, «la reunió es va limitar a unes 130 persones i va tenir lloc en una carpa gegant annexa al famós restaurant, tocant a Central Park». «Part del vi que es va servir procedia de les vinyes Moraga de Murdoch a Bel-Air. Una font va confirmar el que era obvi: l’esdeveniment semblava fet a la mesura d’un episodi de ‘Succession’, el drama d’HBO que està en boca de tots».

‘Variety’ també va dir: «Una absència notable en la multitud que es va reunir per al còctel seguit d’un sopar assegut va ser l’inversor James Murdoch, el més jove dels dos fills de Rupert. «James Murdoch ha criticat públicament aspectes de l’imperi del seu pare, incloent-hi Fox News i alguns dels diaris australians de News Corp i la seva cobertura de temes importants com el canvi climàtic».

Dimecres, la disparitat d’edat entre Murdoch i Hall va portar el ‘Times’ a qualificar-los com un «binomi octubre-desembre». Hall té ara 65 anys.