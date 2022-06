Una broma «desagradable», segons paraules del seu portaveu, és el que ha hagut de patir a la seva pròpia pell l’exitosa escriptora britànica J.K. Rowling. L’autora de l’arxiconeguda saga ‘Harry Potter’ ha hagut de passar pel mal tràngol de caure en la trampa del duo còmic rus ‘Vovan i Lexus’, coneguts al seu país perquè fan bromes telefòniques a personatges famosos de tot el planeta com els cantants Elton John i Billie Eilish, figures polítiques nord-americanes com Kamala Harris, Bernie Sanders i George Bush Jr. i, fins i tot, el duc de Sussex, el príncep Enric.

Conversant amb un fals Zelenski

En una trucada via Zoom, els humoristes van contactar amb l’escriptora, i es van fer passar pel president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. En aquesta conversa, que l’escriptora va acceptar encantada, l’autora britànica anava a explicar la tasca humanitària que està portant a terme a Ucraïna.

El que no sabia Rowling és que estava parlant amb un impostor que es feia passar pel president d’Ucraïna, i aquest li anava fent una sèrie d’apreciacions realment extemporànies, com que la cicatriu que té Harry Potter al front és massa similar a la ‘Z’ que la població russa vincula a l’heroïcitat del seu Exèrcit en l’actual conflicte bèl·lic i si es podria canviar per l’emblema de la bandera del seu país, un trident.

També va haver d’atendre la petició d’eliminar la participació de l’actor rus Aleksandr Kuznetsov de l’última seqüela de la seva altra gran saga literària ‘Bèsties fantàstiques: Els secrets de Dumbledore’, a què l’autora va respondre amb un «parlaré amb la gent i veuré què podem fer-hi» per sortir del pas.

La indignació de Rowling

El portaveu de l’autora britànica ha assenyalat que «el vídeo, que ha sigut editat, és una representació distorsionada de la conversa».

Segons el representant de Rowling, l’escriptora estava disposada a parlar sobre «el seu extens treball caritatiu a Ucraïna, recolzant nens i famílies que s’han vist afectats pel conflicte actual a la regió. El vídeo, que ha sigut editat, és una representació distorsionada de la conversa, la trucada va durar més dels 12 minuts que es veuen a internet», tal com explica ‘The Hollywood Reporter’.