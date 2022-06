La fiscalia demana penes que sumen tres anys de presó per a un home a qui acusa de coaccions i amenaces a la il·lustradora i escriptora Paula Bonet durant més de dos anys, a més d’una multa de 4.800 euros per un altre delicte continuat de trencament de mesura cautelar. El judici contra l’encausat, V. G. T., se celebrarà divendres als jutjats de Barcelona.

L’acusat ja va estar empresonat per aquests fets entre el 23 de desembre del 2020 i el 26 de febrer del 2021, i des del 5 d’octubre del 2021 fins a mitjans d’aquest juny, quan va sortir de la presó a poques setmanes de celebrar-se el judici. Llavors Paula Bonet va anunciar que restringiria la seva agenda pública per preservar la seva seguretat.

El fiscal indica al seu escrit d’acusació que a finals de juliol del 2019 V. G. T. es va personar al taller on l’artista impartia un curs a Barcelona i li va expressar «el seu interès a conèixer-la i abraçar-la». Malgrat que la víctima li va demanar de forma educada que marxés del lloc, l’encausat va reaccionar «abraçant-la de forma sobtada i sorprenent», si bé finalment Paula Bonet va poder aconseguir que sortís del local. No obstant, V. G. T. va tornar al taller en diverses ocasions, reiterant tant davant d’ella com a les seves alumnes i empleades el seu interès a conèixer-la i parlar amb ella, malgrat les múltiples negatives de Bonet, que va debutar a la novel·la el 2021 amb ‘La anguila’, obra amb abundant autobiografia en la qual hi ha episodis d’abusos i fins i tot una violació.

Assetjament

El 26 de gener del 2020 l’home es va mantenir diverses hores davant el taller de Paula Bonet, arribant a enganxar els llavis i mans al vidre, que colpejava amb insistència, fins a l’arribada dels Mossos d’Esquadra, que el van convèncer perquè marxés. Posteriorment, va acudir als mateixos esdeveniments i actes públics als quals Bonet acudia, com ara presentacions de llibres, exposicions, xerrades o concerts, on l’arribava a interpel·lar amb preguntes, o la incomodava passant reiteradament pel seu costat o mirant-la fixament.

Aquesta situació d’assetjament va quedar interrompuda per la limitació de la llibertat de circulació a causa de la pandèmia, tot i que durant mesos li va estar enviant correus electrònics reclamant-li la seva atenció i exposant-li el seu desig de mantenir amb ella una relació amoroso-afectiva.

Després de relaxar-se les restriccions de circulació de la covid, l’acusat va tornar a acudir al taller de Paula Bonet, i li deixava notes o un sobre que portava escrit el nom «V» i l’expressió «el violador», a més d’enviar-li missatges a través de Twitter en els quals va arribar a amenaçar-la d’escanyar-la i esquarterar-la.

Vida alterada

Com a conseqüència del continu assetjament, diu el fiscal, la víctima «va veure alterada no només la seva estabilitat emocional, sinó també la seva activitat laboral, ja que l’aclaparador comportament de l’encausat li impedia concentrar-se i alterava també l’assossec i treball de les seves alumnes, de manera que no entregava les obres i encàrrecs en el termini fixat».

Malgrat que un jutge li va imposar a l’assetjador una ordre d’allunyament a més de 500 metres de l’artista i li va prohibir comunicar-se amb ella, V. G. T. va en fer cas omís i va continuar l’assetjament fins que finalment va ser detingut i va ingressar a la presó, en dues ocasions.

Per aquests fets, el fiscal demana dos anys de presó per a V. G. T. per un delicte de coaccions i un altre any de presó pel d’amenaces, a més de la pena de 20 mesos de multa, a raó de 8 euros per dia, per un delicte continuat de trencament de mesura cautelar.

Al seu escrit, la fiscalia sol·licita a més que l’acusat indemnitzi Paula Bonet amb 10.000 euros pel perjudici moral infligit i en la quantitat que es determini en execució de sentència per les despeses derivades del tractament psicològic que va seguir a conseqüència d’aquest assetjament.