D'espart, planes, amb detalls de color rosa, de la talla 38, per 95 euros i d'una marca gironina. Així són les espardenyes que aquest dilluns es va comprar la primera dama dels Estats Units, Jill Biden, durant el seu recorregut per l'anomenada a Milla d'Or de Madrid. Acompanyada de les seves tres netes, Jill Biden va aprofitar les rebaixes i va revolucionar el carrer Claudio Coello en entrar en una de les botigues favorites de la reina Letizia, 'Castañer', el negoci d'espardenyes amb seu a Banyoles que lidera Cristina Castañer.

Biden ja portava posades unes espardenyes en color negre i de set centímetres de tacó. No obstant això, i animada per les seves netes, l'estatunidenca va optar en aquesta ocasió per models de tacó de goma vulcanitzada de tot just dos centímetres de plataforma.

Biden va arribar acompanyada per 50 guardaespatlles, set dels quals van entrar a l'exclusiva botiga de la firma gironina. I és que les espardenyes, tradicionalment associades a llargues jornades de treball al camp, s'han popularitzat i han conquistat la platja, el carrer i fins i tot altres esdeveniments com poden ser els casaments.

'Castañer', sinònim de disseny i qualitat, està a punt de celebrar el seu centenari. Un fet que prova que la moda de l'espardenya no és passatgera. "L'espardenya s'ha convertit en un clàssic de l'estiu", assegura Cristina Castañer, neta del fundador banyolí.