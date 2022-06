Shakira negocia «intensament» un acord per evitar el judici per frau a Hisenda

L'equip jurídic de Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) està embrancat en una «negociació intensa» amb l'Advocacia de l'Estat, la part més dura, i la fiscalia per evitar que la cantant colombiana s'assegui al banc dels acusats per presumptament haver defraudat a l'Agència Tributària espanyola 14,5 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014, segons han confirmat a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts pròximes a l'artista. L'objectiu és aconseguir un acord com ha passat amb altres famosos, com Cristiano Ronaldo i Samuel Eto'o.