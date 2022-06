Alfonso Arús ha sorprès durant un programa d'Aruser@s explicant com, a efectes legals, és una dona. Ha hagut de demostrar aquesta dada ensenyant el document nacional d'identitat en pantalla.

Això és degut a un error del DNI en què figura com a dona, cosa que li ha suposat alguns moments curiosos. "Quan mostrava el passaport amb el DNI, em miraven diverses vegades”, explicava el presentador d'Aruser@s.

També han fet broma sobre la F que apareix al DNI d'Arús. L'han relacionat amb termes com Fofisano, "fuertote" o "fucker".

Recorda que si et passa com a l'Alfonso Arús i tens un error al teu DNI, t'has de posar en contacte amb qualsevol Comissaria de Policia o Oficina d'Expedició de Documentació que depengui de la Direcció General de Policia (preferentment, a la mateixa Oficina que va expedir el document) per corregir-ho.