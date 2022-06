La Vanguadia ha publicat aquest dimecres un article on es donen sucosos detalls sobre un dels edificis més cars que s'han venut mai a Barcelona. Es tracta de l'edifici construït al Passeig de Gràcia cantonada amb Diagonal, just a sobre de SEAT. Ha estat construït per Mandarin Oriental Residences, una empresa que ofereix 20 pisos on es troben 34 residències de luxe després d'invertir 160 milions d'euros en el seu construcció.

El sector del luxe recuperarà la facturació prepandèmia el primer semestre del 2022 El diari confirma que ja s'haurien venut un total de 15 residències, i la resta s'acabarien de comercialitzar abans que acabi el 2022: "la meitat són clients internacionals i l'altra meitat nacionals o que viuen a l'estranger". Entre els compradors, un esportista d'elit, dues famílies i dues persones jubilades. El preu de venda és superior a 40 milions d'euros, cosa que situaria el cost per metre quadrat als 60.000 euros. Sens dubte, una xifra de rècord a Barcelona, ​​i que situa aquesta zona de la ciutat comtal com la veritable milla d'or catalana.