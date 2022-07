Leo Messi es troba de vacances a Eivissa, illa on li encanta viatjar cada estiu, i on fins i tot té un hotel al seu nom gràcies a la marca MiM. Però en aquesta ocasió, no és notícia per aquest establiment, sinó per haver anat al Hard Rock Cafè per tastar un plat que porta el nom: la Messi Burguer!

La 'burger' de Messi: aquí tens els ingredients i la recepta A més de desconnectar de la feina, banyar-se a les paradisíaques platges eivissenques i gaudir de la nit balear, l'argentí s'ha passat pel Hard Rock Cafè per tastar aquest plat que va néixer fruit d'una col·laboració. I la veritat és que a la fotografia, l'hamburguesa té molt bon aspecte, i sobretot, sembla contundent. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) Quins ingredients porta la Messi Burguer? La Messi Burguer és una hamburguesa molt completa: dos discos de carn picada de primeríssima qualitat, assaonada i brasejada, formatge provolone, xoriço a rodanxes, ceba vermella caramel·litzada, enciam, tomàquet, salsa fumada i salsa picant. I la joia de la corona és el seu pa brioix torrat que li atorga un lleu sabor dolç molt agradable.