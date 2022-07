«Al Terrat de Celrà tens a tocar l’artista en un lloc molt privilegiat»

El Terrat de Celrà és un projecte que treballa per aproximar la cultura al seu entorn proper mitjançant un cicle de concerts a la part més alta de la Fàbrica. Berta Camps n’és una de les creadores al costat de Carla Balaguer, Nora Baulida, Carles Freixas i Pere Martín, cinc joves de la Llera del Ter, que l’han anat fent créixer des de 2018. Big Black Rhino obre avui la nova temporada.

Què s’hi veu des del Terrat?.

S’hi veu tot el poble de Celrà i les Gavarres. En els dies més clars fins i tot els Pirineus. És un espai del poble que s’obre només per a activitats molt puntuals, per tant, gràcies al festival en pots gaudir.

Què té el seu festival que el faci diferent de la resta?

És un festival de petit format. Nosaltres volem que tota l’experiència de l’espectador sigui íntima i acollidora. L’espai ens proporciona això i fa que les condicions del concert siguin així. Hem vetllat sempre per créixer en qualitat i no tant en quantitat. Hem mirat de portar artistes de recorregut, però no anem ni per grans bandes ni per grans dispositius musicals. Com a màxim són 100 espectadors i tens a tocar l’artista, en un lloc privilegiat.

No hi ha saturació de festivals a Girona?

N’hi ha molts, és veritat. No crec que siguin incompatibles. Tothom té les seves particularitats i el seu públic. A Celrà no competim amb El Ressupó, ens hi hem emmirallat molt. Que bé que puguem dir que a Girona hi hagi tanta oferta cultural, que els Dim-Arts es pugui anar a Cornellà, els caps de setmana al Terrat de Celrà, i a tants d’altres llocs. L’(A)phònica i l’Emergent són alguns dels nostres altres referents.

Proposen concerts íntims amb un màxim de 100 persones. Quina resposta reben de músics i públic?

Vam començar fa cinc anys, i no ens vam aturar ni per la pandèmia perquè ens vam reinventar i adaptar a les restriccions. El feedback sempre ha sigut molt bo, des de la primera edició. Ens dirigim al públic de Celrà i de la Llera del Ter, és una cosa molt familiar. Tenim gent molt fidel de Juià, Flaçà, Bordils, Celrà... i tenim un altre tipus de públic més variant que ve d’altres llocs de Girona a veure específicament un artista d’autor, Miquel Abras, Ferran Palau, Núria Graham...

Són cinc persones en l’organització. Es barallen a l’hora de programar?

Zero baralles. El Terrat no va néixer del no res. Fa molts anys que muntem tinglados al poble, que ens engresquem a fer activitats des del Jovent de Celrà. Venim d’aquí. Tothom té la seva feina, però molts ens dediquem al sector cultural. Durant l’any rebem propostes d’artistes que contacten amb nosaltres, ens ho mirem i abans de prendre decisions en parlem tots plegats per veure quin caire volem que tingui el Terrat.

A qui no es perdrà en aquesta edició?

No em perdria la Ludwig Band. És el primer grup que puja al Terrat de Celrà, fins ara tot han sigut cantautors sols o amb un o dos músics. No ens en vam poder estar de programar-los. Tenen una gran tirada, ens agraden a nivell artístic. Pot ser una bona jornada, molt festiva. Joan Miquel Oliver ve dissabte, i el 30 de juliol, la Maria Jaume, i a banda hi ha la part del Terrat de versions.

A qui li agradaria escoltar des del Terrat de Celrà?

M’agradaria veure-hi Ramon Mirabet algun any, en solitari. I també, d’aquí a uns anys, poder reprogramar un duo, Ani in the Hall, de Celrà, que són uns joves que tenen un potencial artístic impressionant i estem segurs que ens haurem de barallar per trobar-los una data.