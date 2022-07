Una jove tiktoker ha aconseguit una curiosa oferta per dormir de franc durant la seva estada a Eivissa. No és un detall menor, ja que els preus a l'illa son cada cop més prohibitius. Això sí, la seva privadesa durant l'hostalatge ha estat pràcticament nul·la.

El truc és el següent. Un hotel ofereix dormir gratuïtament a canvi de fer-ho en una habitació amb vidres descoberts que dóna a recepció. Així és, tret del bany, tothom pot veure l'interior de l'habitació en qualsevol moment que hi passi.

La noia, amb la seva parella, ha anat compartint l'aventura a Tik Tok. És un fet que enganxaria més en un episodi de 'Black Mirror' que a la vida real però no deixa de ser una oportunitat que no han volgut rebutjar.

La decoració és molt curiosa. Com que és un habitacle descobert, la llum és el gran inconvenient a l'hora de fer vida en aquesta estada.

Ho faries? Potser és una bona opció per quan ets jove i vols viure experiències úniques o per afrontar la crisi que travessem sense deixar de gaudir d'aquesta illa tan meravellosa. Tot i així, no està fet per a tots els públics.