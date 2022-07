Mentre el comú dels mortals està ja de vacances o poc li falta, la filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar acaba de signar el seu primer contracte laboral com a model i serà la pròxima imatge de Hoss Intropía, signatura que en les seves últimes campanyes ha comptat amb les filles de Bertín Osborne com a imatge. «Elles són Eugenia, Claudia, Alejandra i Ana Cristina, conegudes com les germanes Osborne, però són per sobre de tot, família i amigues. Quatre ambaixadores d'excepció per a la tornada de Hoss Intropía. Elles, no representen només a una dona, sinó a multitud d'elles», explica la marca en el seu web sobre la col·lecció del passat estiu.

Victoria Federica fa una mica més d'un parell d'anys que ho dona tot en les xarxes socials, i s'ha guanyat a pols ser una de les 'influencers' més famoses del panorama estatal. No és d'estranyar que les marques se la rifin. Victoria ha heretat la genètica dels Borbó i els Marichalar, que són molt alts, i la noia mesura 180 centímetres. No es perd una desfilada de Dior, a París o a Sevilla, i es fa en el 'front row' amb dives de la talla de Rihanna. A més, ja ha protagonitzat alguna portada de revista, com el número d'abril de 'Elle', 'El fenómeno Victoria Federica salta al ruedo', per al qual va triar un 'look' molt torero. I és que la neta de l'emèrit Juan Carlos, al qual es refereix com «la meva persona favorita», és una gran aficionada als toros, on es deixa veure gairebé tant com en les discoteques de moda. View this post on Instagram A post shared by @vicmabor Aquell famós posat, i també la seva primera gran entrevista, el va gestionar el seu pare, gran amant de la moda, i pel qual la jove no va cobrar ni un euro. Ara, amb la seva nova feina, protagonitzarà diverses sessions fotogràfiques al costat de la seva amiga, la 'influencer' María García de Jaime, amb peces de la col·lecció tardor-hivern, i rodaran també uns 'clips' a principis del pròxim mes de setembre. Un estil semblant L'estil de la signatura nascuda en els 90 encaixa molt bé amb el de Victoria Federica: pantalons de tir alt, vestits i jaquetes 'oversize', tons terra... De fet, la cosina de la princesa Elionor ja ha lluït la marca en alguna ocasió. La seva nova etapa laboral es dona just quan la jove, de 21 anys, havia estrenat solteria, ja que va trencar la seva relació amb el DJ Jorge Bárcenas la passada primavera, després de tres anys de festeig i quan ja se n'havien anat a viure junts al centre de Madrid. Expliquen que els han vist recentment en una discoteca en actitud afectuosa, així que pot ser que on va haver-hi foc encara quedin calius.