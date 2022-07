La Policia de Puerto Rico ha informat de l'activació d'una ordre d'allunyament contra el cantant Ricky Martin a l'empara de la Llei 54 que protegeix les víctimes de violència domèstica.

La part peticionària, la identitat de la qual no ha transcendit per motius legals, no ha presentat una querella, sinó que va acudir per dret propi a un tribunal per sol·licitar una ordre de protecció. El Centre d'Operacions i Processament d'Ordres de Protecció (COPOP) de la Policia de Puerto Rico ha tramitat la mesura procedent de la comissaria de Dorado, segons informa la cadena porto-riquenya Telemundo.

El tribunal ha fixat una vista amb presència de les parts per al pròxim 21 de juliol.

El cantant nega les acusacions

Les al·legacions contra*Ricky Martin, que condueixen a una ordre de protecció, són completament falses. Estem segurs que quan els veritables fets surtin a la llum en aquest assumpte, el nostre client Ricky Martin serà plenament reivindicat", ha apuntat l'equip legal del cantant en un comunicat.

Alguns mitjans apunten al fet que la persona que ha demanat l'allunyament és un home, però no el seu marit, Jwan Yosef, mentre que altres mitjans apunten al fet que ha estat una dona la que ha impulsat la mesura.

Quatre fills

Enrique Martín Morales, més conegut com a Ricky Martin, està casat des del 2017 amb l’artista d’origen sirià Jwan Yosef i té quatre fills.

El cantant, de 50 anys, és autor de grans èxits musicals com ‘La copa de la vida’, ‘La mordidita’, ‘Livin’ la Vida Loca’ i ‘María’.

En un cas separat, l’artista s’enfronta a una demanda del Tribunal del Districte Central de Los Angeles de més de 3 milions de dòlars per part de la seva exrepresentant, Rebecca Druker.