Durant les últimes hores Ylenia Padilla s'ha convertit en tendència a les xarxes socials després de protagonitzar un dels seus polèmics directes. La que havia estat col·laboradora de Telecinco va fer una emissió a través del seu compte d'Instagram on va perdre els papers completament mentre protagonitzava una nova successió d'atacs contra tot i tothom, en especial contra el col·lectiu LGTBI, David Broncano, Quequé i Telecinco.

L'exparticipant de realities va retransmetre un discurs carregat d'odi cap al col·lectiu LGTBI. "Desgraciats dels c*llons. El vostre odi em té amargada, el vostre odi mata. Sou assassins, drogaddictes, degenerats, pedofília, ho teniu tot. Deixeu-me viure, quin malson, nano. Qui c*llons us penseu que sou?" deixava anar completament fora de si.

"Tu ets maricón, vas néixer home, no ets dona, fote't. La naturalesa s'ha encebat amb tu i no ets dona. Assetjadors de me*da, misògins de me*da. Poc fusell, poc fusell, molt poc" cridava mentre alguns dels seus seguidors li demanaven que es calmés.

Vídeo de Ylenia soltando barbaridades. No me puedo creer como todavía haya gente que tenga esta mentalidad 😬 Rt para difusión. pic.twitter.com/NTJk95JmC0 — Crystal ✈️🐝🍓 (@CristalitaYou) 2 de julio de 2022

"Tinc pares i em van educar bé, no sento que sigui un gos, un nyu ni que sóc un drac. P*tos marico*s de merda, malalts". "Menys els homes heterosexuals, m'assetgen tota mena de persones. A mi els homes heterosexuals no em diuen res" assegurava mentre aprofitava per atacar també a David Broncano i Quequé.

"Bé, menteixo, els roigs sí. Héctor de Miguel (Quequé), Broncano... tota aquesta gentussa. Aniran caient un a un i ho gaudiré moltíssim" arremetia.

🔴 Ylenia Santana en un directo de Instagram: "Putos maricones de mierda, enfermos".



👉🏼 Además de escribir un mensaje dónde pone "STOP dictadura Transexual y LGTB". 🤮



En fin... | #YoVeoSalvame pic.twitter.com/nu1Jz0eXQy — Alex Fernández (@alexfdz24) 2 de julio de 2022

"Igual que caurà Telecinco, que està a les portes de la mort. Igual que Movistar, que també han caigut molt- Tots i cada un d'ells. Els veuré caure i ho gaudiré" assenyalava.

"Com que ja no surto a la tele emborratxant-me... Abans molava, però ara ja no. Ara, com que sóc una fona decent, els hi agrado als heteros", acabava dient.