Va estudiar periodisme, però de seguida es va adonar que el seu fort era representar artistes. Va començar amb Elsa Pataky, però quan va conèixer Alaska, es va adonar que, a més d’admirar-la com a professional, estava començant a tenir sentiments molt forts per ella. Sense saber-ho, la cantant patia els mateixos ‘símptomes de l’amor’ i aviat van començar la seva relació sentimental.

Qualsevol que conegui aquesta parella sap que són dues persones que s’han fet a si mateixes. Mateixos gustos, però diferents personalitats. Ella és tranquil·la i ell, un tsunami d’emocions, i això és el que els uneix encara més. Mario Vaquerizo va començar a representar Alaska i va rellançar la seva carrera amb magnificència, perquè, com hem dit anteriorment, ell és una de les persones que millor coneix l’artista i sap com potenciar-la.

Avui, Vaquerizo fa 48 anys entre els rumors sobre la seva relació sentimental amb Alaska, ja que durant aquestes setmanes s’ha arribat a dir a les xarxes socials, especialment per Tik Tok que tots dos havien pres la decisió de separar-se... una cosa que finalment és mentida. Alaska ha volgut celebrar l’aniversari amb una imatge entranyable d’un Mario joveníssim.

No hi ha dubte que Vaquerizo està en un dels moments més feliços de la seva vida a l’haver construït la família que sempre havia somiat i haver arribat a l’èxit aconseguint el reconeixement i el carinyo de tots els seguidors. Coneixent l’artista, segur que organitza un d’aquestes festes èpiques amb tots els seus éssers estimats per celebrar el seu aniversari