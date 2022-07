La periodista i historiadora Maria Dolors Genovès ha mort als 68 anys. Genovès va formar part de l'equip de professionals de TV3 des dels seus inicis (1984-2015), on va dirigir nombrosos documentals d'investigació.

Lamentem profundament la mort de la periodista i historiadora Maria Dolors Genovès, que va formar part del l'equip de professionals de TV3 des dels inicis (1984-2015), on ha dirigit nombrosos documentals d'investigació que han contribuït a crear patrimoni històric del país pic.twitter.com/tLDvKW1vAL — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) 5 de julio de 2022

Els seus documentals a Televisió de Catalunya han destacat per no defugir temes polèmics, com l'assassinat d'Andreu Nin (Operació Nikolai), pel qual va rebre el Premi Ajoblanco a l'audàcia, el 1993, o l'afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera a Sumarísim 477, que va provocar accions legals dels descendents de Carlos Trías Beltran i que van acabar amb sentència favorable del Tribunal Constitucional.