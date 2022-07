Malgrat tenir una ‘mamarazzi’ de vacances –Laura Fa és a la Rivera Maya, «la molt gossa», en paraules de Lorena Vázquez–, el repàs setmanal de l’actualitat de la premsa rosa ha estat cobert per la ‘influencer’ i tertuliana de televisió Alejandra Castelló.

Castelló s’ha mostrat encantada d’estar en el «podcast pioner de la premsa del cor», que s’ha estrenat, com no podia ser de cap altra manera, amb el repàs que les revistes fan a la notícia de María del Monte. La cantant, després de 23 anys, ha presentat la seva dona, una periodista de Canal Sur.

I tant Lorena Vázquez com «la lesbiana oficial» Alejandra Castelló, coincideixen que el pas fet per María del Monte ajuda tots aquells joves que busquen referents homosexuals. I parlen d’aquells casos, «sobretot de noies», que s’amaguen i no fan el pas de dir-ho públicament. «Hi ajuda moltíssim», diu Castelló, quan surten a la palestra i parlen amb naturalitat de la seva sexualitat. «Ho dic per experiència», explica.

«Gran sorpresa» d’Isabel Pantoja

I especulen amb la «gran sorpresa» que suposadament donarà Isabel Pantoja a les festes de l’Orgull Gai de Madrid d’aquesta setmana: creuen que pot donar una sorpresa similar a la donada per María del Monte i, si és així, «cau Espanya», assegura Castelló.

Altres famoses que han fet el pas de fer visible la seva homosexualitat aquests dies, arran de fer-ho María del Monte, han sigut la <strong>cantant Vanesa Martín</strong>, que ha escrit una publicació «preciosa» en la qual demana que no li importi besar una dona «amb set i malicia», després d’enfadar-se fa un temps quan Risto Mejide li va fer una entrevista i «li va preguntar si mantenia relacions sexuals amb dones».

També l’actriu Inma Cuesta ha aprofitat la confessió de María del Monte per fer pública la seva homosexualitat de forma «meravellosa» amb una publicació en el seu instagram:

Shakira, el deute amb Hisenda i Piqué

L’altre tema de la setmana és el de la cantant <strong>Shakira</strong>, que és a Santander disfrutant d’uns dies amb els seus fills i sense deixar de parlar amb els advocats per «arribar a un acord pel deute d’Hisenda», tal com publica EL PERIÓDICO en exclusiva i comenten les ‘mamarazzis’.

La cantant, que l’entorn de Piqué anomenava ‘la patrona’ –un apel·latiu que els oients de Vázquez i Castelló qualifiquen de «patètica i masclista»–, vol anar-se’n a viure a Miami amb els seus fills «perquè no té amics a Barcelona». I aquest és el problema: els fills. Perquè el pare dels fills, Gerard Piqué, no vol que se’n vagin a viure tan lluny i ha enviat un requeriment, a través dels seus advocats, perquè no ho faci.

Totes dues coincideixen que la relació de tots dos era dolenta des de fa temps. I citen el paparazzi Jordi Martín, que va gravar unes imatges el 22 de febrer en les quals es veu Piqué «de la mà amb una noia rossa». I les ‘mamarazzis’, que saben el nom de la noia però que no volen donar el seu nom «perquè és una persona absolutament anònima», només diuen d’ella que és «estudiant de Dret».

Preysler i Vargas Llosa, ¿se separen?

Una altra parella que suposadament se separa, segons la revista ‘Semana’, és la formada per Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa que, de fet, ja porten vides separades des de fa 10 dies, que és el temps que fa que l’escriptor és al seu pis del centre de Madrid.

Castelló, tanmateix, diu que té la impressió que no se separen, sinó que «la gent, quan és més gran, comença a fer vides separades perquè fa calor». «No sabem la vida de rics com és», explica Castelló a la pregunta de Vázquez de per què no fan vides separades a la mateixa casa, al·ludint al fet que tenen diverses «mansions».

La tornada d’Ana Rosa Quintana

La notícia més important per a les ‘mamarazzis’ de la revista ‘¡Hola!’ no és la seva portada de la tornada a casa de la princesa Elionor, sinó la reaparició amb nou ‘look’ d’<strong>Ana Rosa Quintana a la festa d’Unicorn, </strong>la seva productora, que és de les que millor paguen en el món televisiu, segons les informacions que manegen Vázquez i Castelló. I totes dues destaquen com està de guapa i com estan d’encantades amb les declaracions que ha donat, dient que tornarà aviat a la televisió.

‘Mamarazzis’, cada dimecres a les 14.30 hores

‘Mamarazzis’ s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) en els comptes d’Instagram i Facebook d’aquest diari. També pots veure i escoltar el videopodcast als principals agregadors: Ivoox, Spotify, Ivoox, Podimo i Apple Podcast.