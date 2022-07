La desfilada de Balenciaga, que ha tingut lloc a París s’ha convertit en un mediàtic ‘xou’ liderat per estrelles del cine, la música, la televisió i la moda que van presentar la 51a col·lecció d’Alta Costura de la companyia.

La firma capitanejada per Demna Gvasalia ha fitxat per a la passarel·la models d’excepció com Nicole Kidman, Dua Lipa, Hunter Schafer (protagonista d’‘Euphoria’), Kim Kardashian, així com les ‘tops’ Naomi Campbell i Bella Hadid, entre altres.

La primera a desfilar va ser l’actriu Hunter Schafer, que va lluir un llampant maxivestit vermell. A continuació, va aparèixer Kidman, que es va estrenar sobre la passarel·laamb un maxivestit asimètric platejat amb guants infinits. Mentre que Dua Lipa, que ja la vam veure temps enrere desfilant per a Versace, va brillar amb un minivestit groc drapat i de silueta asimètrica.

Després va ser el torn de Naomi Campbell, que va acaparar totes les mirades amb un ‘look’ negre al pur estil de la reina de cors amb coll rígid i envoltant. Al seu torn, Kim Kardashian, que feia anys que no pujava a una passarel·la, va eclipsar el públic amb un disseny d’‘efecte segona pell’ negre que marca l’estètica d’‘Els increïbles’.

Finalment, Bella Hadid va lluir un vestit de paraula d’honor verd amb faldilla amb volum i amb un maxillaç a l’escot.

Entre els creatius dissenys ha destacat una estètica futurista amb caires fetitxistes a base de patrons arquitectònics de cuir, teixits metal·litzats, així com exagerats volums, faldilles globus i envoltants abrics.

Tal com assenyala la nota de premsa de la firma, en aquesta ocasió han volgut fusionar tecnologia avançada amb tècniques tradicionals de la casa. Per fer-ho han col·laborat amb artesans però també amb visionaris del disseny industrial.

Un clar exemple és el neoprè de pedra calcària japonesa, un teixit que suposa una versió moderna del Gazar, teixit que va crear el mateix Cristóbal Balenciaga.