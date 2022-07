Els joves també fan cultura a Girona (si se’ls hi dona l’espai)

Un exèrcit de joves gironins vestits de color verd i rosa van ocupar ahir la plaça del Vi de Girona durant l’acte Longitud d’ona per a donar la benvinguda al Festival Z i el Festival Antenes, dues de les propostes culturals d’aquest estiu fetes per i per a joves. El primer va començar la seva programació ahir mateix amb l’espectacle Un segundo bajo la arena, del Col·lectiu Desasosiego, que va oferir dues sessions al Saló de Descans del Teatre Municipal, i s’allargarà fins el diumenge 10 de juliol amb Anomalía y Excepción de Maria Cambil com a acte de cloenda. El segon, en canvi, s’estendrà al llarg de la setmana que ve, concretament de l’11 al 14 de juliol, amb una proposta cultural diversa que engloba actuacions musicals, teatrals, literàries i artístiques que se celebraran en vuit punts diferents de la ciutat.

L’ambient a les terrasses dels bars de sota les voltes de la plaça del Vi era molt tranquil fins aproximadament dos quarts de set de la tarda quan, de cop i volta, un so ambient de construcció va inundar l’espai mentre apareixien una desena «d’antenes» (així s’anomenen els programadors i voluntaris del festival) per advertir a la gent d’una cosa: necessitaven muntar-ne una de fusta de tres metres amb l’ajuda imprescindible del públic.

Així començava la performance Longitud d’ona, un acte creat conjuntament amb una altre proposta trencadora, el Festival Z, per donar el tret de sortida dels dos certàmens. D’aquesta manera, el públic, que de seguida es va implicar en l’acció, va començar a decorar l’antena amb fils de color verd i rosa (colors corporatius del festival Antenes) així com també dur a terme totes les indicacions que l’actriu Elena Romero i l’actor Gerard Franch els indicaven. «Mentre aguntes la llibreta, has de recitar-li alguna cosa: un poema, un conte... el que vulguis», demanava Franch a un jove que, tot i la seva cara de circumstàncies per no saber massa com havia anat a parar allà «pal plantat», no es va mostrar gens vergonyós i va acabar acceptar el repte. Fer veure que es feien un selfie o ballar improvisadament també eren alguns dels passos clau per aconseguir que l’antena funcionés.

Un cop el públic havia complert els seus deures, Romero i Franch (la primera en representació d’Antenes i el segon en representació del Festival Z) van enfilar-se dalt una grua que van aixecar fins a l’alçada del balcó de l’Ajuntament per iniciar un «antipregó» que combinava quatre llengües diferents (català, castellà, anglès i francès) en el qual demanaven que «s’escoltessin més les veus del joves», tal com proclamava Romero. Tanmateix, també reivindicaven que eren allà «per a sincronitzar un nou camí que formi part del nou temple de la cultura». I és que, si algú hi havia ahir creant cultura a Girona eren, sens dubte, els joves gironins.

Així doncs, amb Longitud d’ona els dos festivals donaven el tret de sortida a la «setmana 4+4» en la qual durant vuit dies seguits hi haurà programació cultural molt eclèctica en diferents punts de la ciutat: des d’ahir i fins diumenge amb les propostes d’arts escèniques del Festival Z i, durant els quatre dies següents, de dilluns a dijous, amb la programació d’Antenes, un certamen que col·labora amb altres institucions i festivals de la ciutat com el Tempo, l’Estació Espai Jove, el Museu del Cinema o l’Escènit, entre d’altres.

Ara només és feina de la resta de gironins omplir platees i assistir als actes organitzars pel jovent. Ells ja han fet tota la resta.