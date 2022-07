El singular trompetista esculpit per Pau Costa al retaule barroc de Sant Esteve d’Olot o els diferents dracs que es presenten al Monestir de Santa Maria de Ripoll són alguns dels «amics» que serveixen aquest estiu com a reclam de Catalonia Sacra per animar la ciutadania a visitar el patrimoni cultural de l’Església. Un cop superada l’etapa més dura de la pandèmia, Catalonia Sacra vol convidar a visitar els tresors culturals d’arrel religiosa que hi ha a Catalunya i descobrir-ne els seus valors amb l’excusa de buscar personatges que formen part d’aquest patrimoni, ja en siguin els protagonistes principals o bé elements més anecdòtics que poden passar desapercebuts.

Aquests personatges, així com molts d’altres que es troben en les esglésies de la xarxa de Catalonia Sacra, es presentaran al llarg de l’estiu amb un llenguatge «fresc i desenfadat». L’objectiu, expliquen des de Catalonia Sacra, és «despertar la curiositat i convidar amigablement a conèixer catedrals, monestirs o santuaris de tot Catalunya.

Així doncs, a través de les històries «singulars i suggerents» d’aquests personatges i molts d’altres -com el Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll o el mestre d’obres Arnau Cadell, que s’esculpeix en un dels capitells del claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès- es vol generar la curiositat tant de persones que ja estan interessades en el patrimoni cultural d’arrel religiosa com d’aquelles que hi poden trobar una primera porta d’entrada.

L’altre punt fonamental de les accions de la campanya «Fes Amics» serà l’organització de nombroses activitats guiades que s’organitzen a les esglésies que formen part de la Xarxa Catalonia Sacra. Ara que ja s’han aixecat les principals restriccions imposades per la covid-19, aquest estiu hi ha més d’una vintena d’equipaments de la xarxa que incrementaran tant la diversitat d’oferta com el nombre de visites guiades. I és que, segons opinen els organitzadors, «fer una visita a una església acompanyats per un bon coneixedor del patrimoni permet sempre gaudir d’una experiència més profunda, amena i significativa».

Així doncs, al web de Catalonia Sacra es poden consultar fitxes informatives d’una trentena d’espais que estan oberts a la visita. Allà es pot trobar la seva oferta estiuenca de visites guiades o informació sobre els serveis dels quals disposen, com els horaris, l’atenció al visitant o els serveis deguiatge. Aquesta xarxa és una taula col·laborativa formada per esglésies de valor patrimonial notable que ja tenen una dinàmica turística, i que treballen juntes per donar-se a conèixer.