L’estiu sempre s’associa a un període oportú per gaudir d’uns dies de descans i de vacances. L’espai, l’entorn, la companyia, els moments de festa, el descans, al ritme més tranquil i pausat, trencar la quotidianitat habitual... tot això i més configura el temps de vacances. I en aquest hi ha el turisme com a factor important, i que a la nostra Diòcesi de Girona té una llarga tradició d’acolliment i de servei. El nostre marc geogràfic és immillorable, i per això ja fa anys que el turisme és un pilar fonamental de l’economia i de la societat gironina. Són milers els que cada any ens visiten, atrets no només per l’entorn sinó per tot un munt de serveis, de cultura, de patrimoni, de gastronomia, d’esports d’aventura i de natura...

El papa Francesc, en l’encíclica Laudato si’, ens diu: «Tot univers material és un llenguatge de l’amor a Déu, del seu desmesurat afecte envers nosaltres. El sol, l’aigua, les muntanyes, tot és carícia de Déu. La història de la pròpia amistat amb Déu sempre es desenvolupa en un espai geogràfic que es converteix en un signe personalíssim, i cada un de nosaltres guarda en la memòria llocs els records dels quals li fan molt de bé» (LS 84). Les nostres comarques estan plenes d’indrets on poder gaudir de molts moments i espais per retenir en la memòria com a experiències pròpies i singulars. Hem de procurar que les vacances ens ajudin a fer d’aquest temps una oportunitat de descans i amistat, per refer forces i valorar l’essencial de la vida. En la línia de la Laudato si’, ens cal fer-ho amb el sentit de proximitat al nostre entorn, i procurant sempre viure el sentit de la sostenibilitat en tot allò que fem i com ho fem, valorant la dedicació i el servei de tots aquells que fan possible que nosaltres gaudim d’uns dies de vacances, tot i que molt sovint no agraïm com cal la seva tasca, implicació i dedicació al turisme. Vivim en un temps d’una cultural volàtil, de rapidesa i d’immediatesa [...] (extret del Full Parroquial).