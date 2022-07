«La batxata ha tingut grans moments, però aquest és immillorable»

El cantant dominicà Frank Reyes porta més de 30 anys als escenaris i ha consolidat una gran carrera durant la qual ha compost destacats èxits de la batxata com Princesa, Quién eres tú o Tú eres ajena. Anomenat el «Príncep de la batxata», Reyes reconeix que aquest gènere es troba en un dels seus millors moments, una cosa que es va poder apreciar fa uns dies a la discoteca Euphoria de Girona, on va actuar amb gran èxit de públic.

No és la primera vegada que ve a Girona. Què sent quan veu la discoteca plena per veure’l?

Per a mi és una gran satisfacció veure que he sembrat en bona terra i veure’n els fruits. Quan aprecies que el fas agrada, això t’emplena d’energia per aconseguir donar tot el que el públic espera de tu.

Com ha estat retrobar-se amb el públic després de l’aturada per la pandèmia?

Sento que el meu públic no ha canviat. Vaig a Centreamèrica, a Sud-amèrica, als Estats Units, ara a Europa i el públic continua donant-me suport i cantant les meves cançons. No importa l’edat, no importa el país, no importa que el públic sigui llatí o europeu, sempre he tingut el suport de la gent i això és molt important per a mi.

Porta més de 30 anys de carrera. Què el motiva per continuar pujant als escenaris?

L’aplaudiment del públic és el més important per a mi. Quan pujo a l’escenari i el públic coreja les meves cançons, comença a cridar el meu nom i em transmet aquesta energia, no puc pensar en una altra cosa que estar a l’alçada. M’oblido dels diners, m’oblido de la carrera i només penso en respondre al públic que sempre m’acull tan bé.

S’escolta a tot el món, es practica a les escoles de ball... La batxata està en el seu millor moment?

La batxata ja ha tingut grans moments, però sense dubte aquest és un moment immillorable. Hi ha escoles de ball a Alemanya, a Itàlia, a Suïssa, a Espanya... les persones que no entenen la lletra es deixen portar pel ritme, que és molt especial.

En tot cas sembla que sigui un gènere molt lligat al desamor, al dolor...

La batxata és amor, desamor, em vas deixar, no puc viure sense tu, totes aquestes coses. Molta gent l’associa a la salsa per les seves lletres contagioses. En tot cas, de l’amor al desamor només hi ha un pas...

Vostè és el «Príncep de la Batxata», veu algun successor en el càrrec?

[Riu] Hi ha joves molt preparats, però el de la música és un món difícil. Pot semblar que ara amb les xarxes socials tot és més fàcil, però no és així. Un èxit efímer d’una cançó no és difícil, però que agradi tot un treball o consolidar una carrera és diferent. Portar una bona banda de músics, els viatges, els assaigs o la relació amb els mitjans no és fàcil.

Com es veu en el futur?

Treballant. Jo soc un treballador incansable. Ara estic de gira, però també estic gravant. Estic preparant 60 cançons per a un nou treball en el qual recupero temes dels meus inicis que vull tornar a gravar perquè tinc més experiència i hi introdueixo uns altres arranjaments musicals. Eren altres temps i potser les coses no es van fer tan bé com es podien haver fet, ara tinc la capacitat de millorar les cançons, amb la mateixa lletra, però d’una altra manera. Serà un treball a un altre nivell. Estic fascinat amb aquest projecte, la vida m’ha donat una altra oportunitat i ara ho puc fer. És dirà La compilación de mi historia musical i espero que surti al mercat al setembre. Serà la bomba.