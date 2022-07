Qui no s'ha mogut al ritme de "Yo quiero bailar"? En efecte, la cançó de Sonia i Selena va ser un èxit estiuenc que va arrasar a les discoteques durant l'època estival de 2001. Un any abans, aquestes dues noies, que aleshores tenien 26 i 25 anys respectivament, van decidir presentar-se a la preselecció de Eurovisió 2001 al costat de David Civera i el seu "Dile que la quiero". Una cosa que ningú no va veure venir és que el seu proper single, "Yo quiero bailar", es convertiria en una de les cançons més escoltades de l'any.

Ara bé, la carrera d'aquestes dues artistes va ser més aviat breu: després de vendre més d'1 milió i mig de còpies, Sonia i Selena es van separar per les baralles i les bronques contínues. Els seus fans volien escoltar cançons tan mogudes com "Yo quiero bailar", però la personalitat de totes dues era incompatible tal com Selena va revelar en una entrevista amb El Mundo: "No teníem massa a veure, ni a nivell personal ni artístic".

Tot i que totes dues es van retrobar el 2011 per donar a llum a una reedició de "Yo quieo bailar", l'èxit no va ser el mateix ni de bon tros. Fins i tot van trucar a RTVE per tornar a presentar-se a la preselecció d'Eurovisió aquell any, però no van complir la normativa i no van poder cantar.